En Afrique du Sud le débat sur la statue du président Steyn, rappels douloureux des atrocités passées

Le débat sur la statue sud-africaine est de nouveau à l’honneur, alors que des statues jugées controversées ou offensantes descendent en Amérique et en Europe lors de manifestations contre le racisme et la violence policière qui ont renouvelé l’attention sur l’héritage des injustices. Cela fait suite à la mort de George Floyd, un homme noir non armé décédé après qu’un officier de police de Minneapolis se soit agenouillé sur le cou pendant plus de huit minutes.

Le monde a été témoin du renversement des statues confédérées à San Francisco, Washington, DC et Raleigh, Caroline du Nord aux États-Unis, ainsi que d’une statue du marchand d’esclaves Edward Colston à Bristol et de la statue du détenteur d’esclaves Robert Milligan, qui a été supprimée. de l’extérieur du Musée des Docklands de Londres au Royaume-Uni. La statue de Paul Kruger sur la place de l’Église à Pretoria a de nouveau été vandalisée avec de la peinture rouge lors d’une manifestation #BlackLivesMatter, tout comme les statues de Voltaire, un des principaux penseurs et écrivains en France, et Hubert Lyautey, un administrateur général et colonial français.

Les attaques / hostilités contre les statues ont commencé en 2015 lorsque la statue de Cecil John Rhodes à l’Université du Cap a été démolie par des étudiants au plus fort de la manifestation #RhodesMustFall, qui a ensuite conduit à la manifestation #FeesMustFall qui a vu la statue de CR Swart à l’Université de l’État libre est renversé un an plus tard.

Le défi dans le contexte sud-africain

La définition et la signification traditionnelles des espaces habités par des personnes (y compris temporairement) rendent encore certains des espaces publics peu accueillants et exclus en raison de leurs noms, de la présence de symboles et d’inscriptions. Ces marqueurs spatiaux ont un lien de signification historique avec certaines identités ou représentations sociales, et il y a un appel croissant à la reconfiguration des espaces publics. On fait valoir que le paysage symbolique nécessite également des changements si une ville / métro doit intégrer tous ses citoyens et leurs histoires dans le tissu d’une ville «imaginée», inclusive et juste.

La politique de représentation symbolique a été au cœur de la décolonisation et de la transformation post-apartheid. L’enjeu en Afrique du Sud – avec l’héritage historique des politiques de ségrégation – est la notion concurrente et souvent conflictuelle de l’espace, et la notion idéologique de commémoration ou de mémorialisation, couplée au manque de mémoire collective partagée et au sens de la représentation publique.

Cela nécessite une approche proactive de la préservation et de la conservation du matériel des ressources patrimoniales. Conformément au Plan national de développement 2030 (NDP 2030) – en tant que pays en mutation (avec le bagage de l’héritage colonial et de l’apartheid) – l’État s’efforce de cultiver un environnement inclusif et socialement juste. La transformation du milieu spatial suppose la propriété collective et la gestion de l’espace, fondées sur la participation permanente et temporaire des «parties intéressées et affectées» à leurs intérêts politiques multiples, variés, voire contradictoires. Dans l’examen du paysage symbolique actuel pour l’inclusion, il est suggéré que la transformation de l’identité spatiale soit négociée; le processus doit se développer à partir d’un lien qui comprend l’interrelation entre l’espace et l’inscription spatiale à travers la forme de noms de rues, de symboles, d’art public et d’autres formes de marqueurs spatiaux.

Il est important de noter que le pouvoir symbolique est inhérent à ces processus de changement et comprend, entre autres, l’effacement et la reconnaissance et les notions concurrentes d’inscription spatiale ou de réinscription. Malgré les progrès réalisés à ce jour, ce qui suit reste un défi: réfléchir à la définition et au sens des espaces devenus publics; réflexion critique sur le rôle des souvenirs dans la société sortant d’un conflit; la notion de préservation et de conservation dans la société sortant d’un conflit; réfléchir au rôle des souvenirs à des fins de documentation et d’éducation; et enfin, l’élargissement du paysage patrimonial.

La politique de re-connaissance

Cinq ans après les mouvements #RhodesMustFall et #FeesMustFall, différentes formes de souvenirs restent au centre du mécontentement. L’observation est que les conversations contemplatives sur ces divers marqueurs, sites et symboles commémoratifs établis pendant les époques coloniale, d’apartheid et de démocratie deviennent une menace pour le NDP 2030 du pays, et en particulier le projet de cohésion sociale. L’Afrique du Sud et le reste du monde continuent de lutter pour situer / réapproprier le texte historique dans la politique contemporaine de reconnaissance. La demande de reconnaissance dans la société post-conflit est rendue urgente / motrice par les liens hypothétiques entre reconnaissance, identité et représentation publique. La littérature récente postule que la non-reconnaissance ou la méconnaissance dans les métros ou le paysage spatial de la ville peut infliger des dommages, être une forme d’oppression ou emprisonner quelqu’un dans un mode d’être et d’appartenance faux, déformé et réduit. Malgré l’investissement du ministère des Arts et de la Culture dans la transformation du paysage du patrimoine à travers l’Afrique du Sud – du niveau des politiques et de la législation, la mise en place de nouveaux marqueurs commémoratifs et des institutions du patrimoine – la question de savoir quoi faire avec les symboles de l’histoire sud-africaine et comment pour les traiter dans le contexte de la préservation et de la conservation dans la société de conflit post-imbriquée, cela reste flou.

Cadre législatif

Alors que le NDP 2030 fait avancer une vision de cohésion sociale, l’article 37 de la loi sud-africaine sur le patrimoine, n ° 25 de 1999, protège les monuments et monuments publics de toute forme de modification, d’endommagement ou de relocalisation et prescrit une exigence minimale avant toute forme d’action est pris. Bien que la loi fasse progresser la protection des ressources patrimoniales, une interprétation de la loi est qu’elle prévoit la réimagination, la révision créative et responsable du patrimoine dans une société en conflit post-imbriquée, élargissant ainsi le paysage patrimonial grâce au discours de reconfiguration. de réinterprétation, de réappropriation, de réinstallation et de suppression. Il s’agit d’un acte d’équilibre avec des complexités intégrées et enchevêtrées.

La revendication émancipatrice dans la quête de la parité spatiale spatiale

Les débats sur la statue continuent d’être caractérisés par une disposition polarisée. À une extrémité du continuum se trouvent des individus qui ont une opinion bien arrêtée et plaident pour le «nettoyage» de ce qui est considéré comme des rappels douloureux des atrocités passées dans le public, qui est désormais accessible à tous. À l’autre extrémité du continuum, des individus plaident pour le modèle de juxtaposition. Le processus de recherche d’un espace d’équité (cf. justice socio-spatiale) et d’inclusion – il va sans dire – nécessite de poser des questions difficiles.

Vers la fin de l’inclusion, l’argument est pour une réimagination spatiale qui aura le courage de perturber l’homogénéité et de faire progresser l’hétérogénéité dans la poursuite d’un paysage spatial où les différences se croisent, s’influencent mutuellement et s’hybrident dans la poursuite d’engagements dialogiques et de résultats transformateurs.

L’UFS et la statue du MT Steyn – une approche transparente et consultative

Fidèle aux idéaux d’une université contemporaine, qui est un espace intellectuel qui encourage de nouvelles idées, la controverse, l’enquête et l’argumentation, et qui remet en question les vues orthodoxes, l’UFS a approché l’appel à retirer la statue de MT Steyn du campus Bloemfontein Université de manière transparente et consultative, en respectant les différents points de vue et perspectives. En fait, l’UFS a adopté un plan de transformation intégré (ITP) à la fin de 2017, visant à une institution » où ses divers peuples ressentent un sens de l’objectif commun et où les symboles et les espaces, les systèmes et les pratiques quotidiennes reflètent tous l’engagement à l’inclusivité, l’ouverture et engagement « – l’ITP, qui incarne la justice sociale, a été utilisé comme cadre pour l’engagement sur la statue de MT Steyn.

La Constitution sud-africaine, qui célèbre la diversité de notre nation, garantit le droit de tous à la liberté d’expression et protège spécifiquement la liberté académique. Fermer le droit de parole ou de poser des questions dans le cadre d’un débat public est inacceptable dans une société démocratique. Un comportement grossier ou violent sert rarement à changer la façon dont les gens pensent à un problème particulier – au contraire, il polarise les points de vue et rend plus difficile l’écoute les uns des autres.

Dans ce processus d’engagement sur la statue, il était important que les membres de la communauté UFS fassent preuve de tolérance pour écouter, s’engager avec des points de vue fortement divergents et le faire d’une manière respectueuse, afin d’élargir l’espace de débat. Cela s’est effectivement produit à travers des séminaires, des conférences publiques, des tables rondes, des interviews à la radio et à la télévision et des articles d’opinion publique. Grâce à ces engagements, quatre options ont été avancées par rapport à la statue de MT Steyn:

• La statue reste telle quelle,

• La statue reste telle quelle et l’espace autour de la statue est reconceptualisé,

• La statue est déplacée vers un autre poste sur le campus, et

• La statue est déplacée hors campus

Une partie de l’engagement consistait en une évaluation de l’impact sur le patrimoine (ÉIS) avec un processus de participation du public. Le processus de participation du public (60 jours) comprenait l’exposition d’une colonne triangulaire réfléchissante érigée devant la statue, principalement pour garder la statue d’actualité, mais il a également édité la statue hors de sa position de puissance si elle est vue de l’est le long de l’axe principal de la ville de Bloemfontein. Des avis publics et des annonces ont été publiés dans les journaux locaux et nationaux, tandis que la famille du président Steyn a été tenue informée de l’évolution de la situation.

Bien que l’appel à retirer la statue ait remis en question et redynamisé un engagement critique autour de l’objectif d’une université dans une société inégale – à la fois comme site de complicité et comme agent potentiel de changement social – l’appel ne devrait jamais être interprété comme un attaque contre le président Steyn (la personne), mais plutôt ce qu’une statue de 2 m de haut représente pour un étudiant en évolution et le personnel démographique sur les campus de l’UFS.

Honorant les processus législatifs par le biais de la Free State Provincial Heritage Resources Authority, le Conseil de l’UFS a approuvé le déménagement de la statue de MT Steyn du campus universitaire au Musée de la guerre de Bloemfontein – le démantèlement digne de la statue de MT Steyn a eu lieu le 27 juin. 2020. Avec la statue au Musée de la guerre, la contribution de Steyn en tant qu’anti-colonialiste et anti-impérialiste sera pleinement comprise par tous les Sud-Africains dans le contexte de la guerre sud-africaine, comme le décrit le musée.

Réimaginer un espace public inclusif fait face à de nombreux obstacles et défis pour s’engager avec les marqueurs spatiaux existants, les différences, la diversité et l’hétérogénéité culturelle de manière créative et productive. Cependant, le chemin suivi par l’UFS pour déplacer la statue de MT Steyn crée une opportunité unique pour une discussion sur la façon dont la réinterprétation spatiale peut promouvoir l’inclusivité et la signification de l’espace d’une manière durable qui équilibre les subtilités du passé, du présent et l’avenir. Tout bien considéré, c’est un processus difficile; mais le changement ne peut pas être simplement pour le changement, il devrait y avoir une revendication émancipatrice dans la quête d’une société juste, faisant avancer le raisonnement sur la rage.

Par Prof Francis Petersen is a chemical engineer and Rector and Vice-Chancellor of the University of the Free State, South Africa.

Motsaathebe Serekoane is a lecturer in the Department of Anthropology at the University of the Free State.

Traduit de l’anglais