Empoignades entre le Maroc et l’Algérie à l’ONU au sujet du Sahara

A l’Assemblée générale des Nations-Unies, l’ambassadeur du Maroc, Omar Hilale, a évoqué le différend régional sur le Sahara. Le diplomate a insisté pour une résolution « politique, réaliste, pratique et basée sur un consensus ». Non sans égratigner (une nouvelle fois) l’Algérie. La réaction du voisin algérien a été cinglante.

Le Maroc réaffirme son soutien « aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à relancer le processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, en particulier l’Algérie, la partie principale au conflit, et ce conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité», a indiqué le représentant permanent du Maroc à l’ONU.

Soutien à la marocanité du Sahara

Omar Hilale a insisté que la solution à la question du Sahara « ne peut être que politique, réaliste et pragmatique basée sur un consensus ». Le diplomate a souligné que « le royaume du Maroc fait de nouveau part de sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire catastrophique dans les camps de Tindouf, où le pays hôte, l’Algérie, a cédé ses pouvoirs, de manière illégale, à une milice séparatiste armée aux liens avérés et confirmés avec des réseaux terroristes et criminels ».

Dans son intervention, Omar Hilale a rappelé que plus de 100 pays soutenaient déjà l’initiative au Sahara. Sans compter que plus de 30 pays et organisations régionales avaient annoncé l’ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla, ajoute-t-il. Ce, afin d’affirmer leur soutien à la marocanité du Sahara. La réaction de la partie algérienne n’a pas attendu. Puisque l’ambassadeur algérien a usé de son droit de réponse pour apporter des précisions.

« Pourquoi donc empêche-t-on ce référendum ? »

« Chacun son camp. Nous Algériens, nous avons choisi le camp de la justice, de la décolonisation, de la liberté, de l’autodétermination et des droits de l’Homme. Cet engagement s’applique en faveur de la cause du peuple sahraoui qui attend depuis près d’un demi-siècle que l’ONU lui rende justice », a campé Amar Bendjama. « Si au Sahara occidental, l’occupation marocaine en avait réellement fait un paradis, avec ou non l’octroi de l’autonomie, pourquoi donc empêche-t-on ce référendum ? ».

Intervention qui a visiblement irrité le représentant permanent du Maroc à l’ONU. « Vous manifestez votre solidarité et votre soutien, mais en même temps vous injectez votre venin, vous insultez les morts, vous insultez les Marocains », a répondu Omar Hilale. « L’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc restait la seule voie pour tourner la page sur ce conflit régional fabriqué de toutes pièces », répète-t-il devant l’Assemblée générale de l’ONU.