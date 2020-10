« Empini » de Kelly Khumalo fait déjà près de 800 000 vues sur YouTube

La chanteuse, actrice et danseuse sud-africaine Kelly Khumalo est en train de faire sensation sur les réseaux sociaux avec son nouvel album «The Voice Of Africa», qui a été diffusé sur YouTube. S’adressant aux fans, Kelly a annoncé que sa chanson « Empini » avait gagné l’or. Le single est sorti en juin et le clip qui l’accompagnait en août sur YouTube a, depuis, recueilli plus de 788 945 vues.

Expliquant pourquoi l’usage d’un corps peint en noir, elle a écrit : « Nous ne sommes pas seulement riches en culture, mais également en minéraux, le Nigeria a produit plus de 1,9 million de barils de pétrole par jour en 2014, classé 11ème producteur de pétrole dans le monde ». Dans ce très célèbre album « The Voice Of Africa », Kelly Khumalo évoque les richesses du continent noir.

Elle se dit ravie de son nouvel exploit donnant incitant les fans à chercher à se faire une idée sur les Africains, leurs attributs, leurs aptitudes et surtout leur personnalité. « L’album raconte les histoires de l’Afrique, la richesse de notre culture et qui nous sommes en tant qu’Africains, c’est pourquoi l’album s’appelle The Voice of Africa », a-t-elle indiqué.

La chanteuse Kelly Khumalo a travaillé sur l’album avec des personnes talentueuses, y compris le producteur de musique Mondli Ngcobo et Msaki. Elle a également révélé que travailler avec Mondli est toujours intéressant, en raison de son talent. « Msaki a été la première personne avec qui j’ai commencé à travailler sur l’album. C’était une bouffée d’air frais d’avoir une productrice, qui est aussi musicienne », a déclaré Kelly Khumalo.

« La chanson ne parle pas seulement de ma guerre personnelle, elle parle des guerres auxquelles nous en tant qu’individus et en tant que personnes. Si vous regardez où nous en sommes actuellement, il y a tellement de batailles auxquelles nous sommes confrontés. De Covid-19 à la violence sexiste, en passant par le racisme et la liste s’allonge encore et encore », a ajouté Kelly Khumalo