Emmanuel Adebayor affiche sa luxueuse machine

L’attaquant international togolais, Emmanuel Adebayor, a donné à ses fans un aperçu de son immense manoir, de son véhicule luxueux et de son style de vie coûteux. L’ancienne star d’Arsenal a posé devant sa belle voiture, avec un large sourire, et a partagé le cliché sur les médias sociaux. La photo excitante a généré des réactions de ses abonnés sous son message.

Emmanuel Adebayor est sans aucun doute l’une des stars du football africain les plus riches et sans doute le footballeur togolais le plus puissant. L’ancien attaquant d’Arsenal a tellement d’influence au Togo et sur le continent africain. Et son influence vient, en grande partie, de sa fortune, qu’il a acquise dans le monde du football, lui qui a évolué en Premier League anglaise, notamment à Arsenal, Manchester City, Crystal Palace ou encore à Tottenham.

Avec son énorme revenu en tant que professionnel du football de grands clubs, Emmanuel Adebayor possède des propriétés luxueuses, y compris des manoirs et des véhicules coûteux. Parmi certaines de ces magnifiques voitures, citons la Mercedes Mclaren SLR, qui s’est avérée être un choix populaire pour la plupart de ces footballeurs africains.

La star togolaise Emmanuel Adebayor est aussi propriétaire d’hôtels particuliers et d’autres véhicules de luxe coûteux. Non seulement il possède une Mercedes-Benz Classe G, mais également l’une des voitures les plus chères, Aston Martin DBS, estimée à 168 000 livres (environ 122 millions FCFA).

Le footballeur et philanthrope international togolais a posé devant sa Mercedes-Benz Classe G avec ses bras grands ouverts, le tout accompagné d’un large sourire. Les fans du footballeur africain de l’année 2008 ont partagé leurs remarques en innondant Adebayor de distinctions sous son poste. « La vie est toujours belle, mon footballeur préféré de tous les temps Adebayor. Votre plus grand ami du Nigeria », a écrit un fan de l’Épervier.

« Une Légende vivante Emmanuel Adebayor. Même si les gens s’amusent avec ton nom en commençant par moi-même, je reconnais que tu es une Légende », a indiqué un autre. « Trop de bénédictions, que vous restiez béni pour avoir mis le sourire sur le visage de beaucoup. Dieu vous bénisse », souhaite le troisième intervenant dans sa section commentaire de sa page Instagram.