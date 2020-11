Emma Lohoues nommée présidente de jury du festival écran noir 2020

La 24e édition du concours camerounais de cinéma nous réserve plein de surprises avec, entre autres, la nomination de la jeune actrice ivoirienne, Emma Lohoues, comme président de jury du festival aux côtés de 5 autres membres. Dans le contexte pandémique mondial, elle ne pourra pas participer à l’évènement d’elle-même, mais aura quand même une présence virtuelle. Tout savoir sur le sujet !

La participation d’Emma au Festival

C’est par la voix de la directrice marketing et communication du festival, madame Yasmine Fouda, que la liste des jurys a été dévoilée le lundi 2 novembre 2020. Malheureusement, notre star ne pourra pas se déplacer, cette année, et partager pleinement le festival avec les acteurs, en raison du contexte pandémique mondial actuel dont est responsable le Covid-19.

Elle présidera tout de même le jury composé de Hakim Abdelfettah de l’Algérie, Roukya Niang du Maroc, Cynthia Elisabeth et Paul Samba du Cameroun. Ils auront la lourde tâche de choisir, parmi les dix candidatures, le film qui sera décerné meilleur dans la catégorie court et long métrage international. Le travail d’Emma Lohoues sera essentiellement virtuel pendant les dix jours de l’évènement, du 31 octobre au 7 novembre 2020.

Qui est Emma Lohoues ?

Emma Lohoues est une célèbre actrice de cinéma et modèle photo de 34 ans dont la popularité a été boostée essentiellement par son premier film « Le mec idéal » dans lequel elle porte le pseudo d’Estelle. Elle s’est fait connaître également grâce à sa relation avec Feu Ange Didier Houon, plus connu sous le nom de DJ Arafat. Son premier film mis sur le marché en 2010 lui a permis de gagner le cheval de bronze au FESPACO et celui du coq d’or (meilleure actrice) en 2011. Elle a également joué dans deux autres films à succès publiés en 2013 et 2016.

Emma Lohoues est une fille de pasteur qui a suivi tout son cursus scolaire et universitaire. Elle possède son baccalauréat et un BTS en communication d’entreprise. A ses débuts, elle faisait quelques apparitions dans la série de jeunes lyciens Ivoiriens Classe A. Elle enchaîne ensuite les mérites en remportant le premier prix au FESTICAB au Burundi. Elle gagne aussi le prix de meilleure comédienne lors du Festival international du film au Maroc, en 2011, ainsi que le prix de la meilleure actrice, à la 20e édition du China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival 2011 de Chine.

Elle a donc reçu de nombreux prix en Belgique, est allée au Festival de Cannes et a été maitresse de cérémonie du Festival Écran noir en 2012. Emma Lohoues a également réalisé une série de 70 épisodes sur Canal+ et a connu un franc succès à partir de 2013 où elle a commencé à aider DJ Arafat dans les animations de boîtes de nuit. Elle a d’ailleurs participé au tournage de plusieurs de ses clips vidéo. Grâce à son CV très intéressant, Emma Lohoues est désormais la présidente de Jury du concours de films d’Afrique central Écran noir 2020 dans la catégorie Long et Court-métrage international.