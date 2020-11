Emeka Okonkwo pour l’éveil de conscience des jeunes africains

Le succès dans la vie est souvent obtenu grâce au travail acharné et à la détermination. C’est l’histoire du PDG de Five Star Music, Emeka Okonkwo, populairement connu sous le nom de « E-Money » (monnaie électronique), pour sa grande générosité. Un vrai distributeur de billets de banque.

Issu d’une famille pauvre, Emeka Okonkwo s’est battu toute sa vie pour réussir, et aujourd’hui il est capable de vivre comme un vrai pacha et rendre même d’autres personnes heureuses comme lui. L’homme d’affaires nigérian, populairement connu sous le nom de « E-Money », est un entrepreneur chevronné, qui a gravi les échelons.

Le milliardaire de 39 ans, né dans la région d’Ajegunle, dans l’État de Lagos, est le frère cadet du musicien primé nigérian Kcee. L’homme est connu pour son style de vie luxueux. On dit que son manoir à Banana Island vaut plus d’un milliard de nairas (1,4 milliard FCFA). Dans son enceinte, vous trouverez des voitures exotiques de différentes marques. Selon Gistoftheday, il a été surnommé « E-money » après avoir commencé à vivre un style de vie luxueux et pour sa générosité.

Selon lui, si quelqu’un lui avait prédit que sa vie serait aussi belle qu’elle l’est maintenant, il ne l’aurait pas cru. Il a expliqué que pour en arriver là où il est actuellement, il devait constamment se perfectionner chaque jour. Aujourd’hui, Emeka Okonkwo est à la tête d’une compagnie de navigation appelée Emmy Cargoes Nig. La société a été créée en 1997 et s’appelait auparavant Borisa Nig. Ltd. Il est également dans l’immobilier ainsi que le pétrole et le gaz. Mais, il est aussi le PDG de Five Star Music.

En encourageant ses abonnés sur Instagram, Emeka Okonkwo a déclaré que la vie de n’importe qui pourrait également s’améliorer s’ils travaillaient à développer le domaine dans lequel il est bon. Selon lui, les diplômés sans emploi sont trop nombreux, mais l’entreprenariat serait une issue favorable pour plusieurs jeunes du continent africain, afin de réaliser leur rêve.