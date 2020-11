Elsa Majimbo, « African Social Star » 2020

La comédienne kényane Elsa Majimbo, a récemment reçu le People’s Choice Award 2020, dans la catégorie « African Social Star ». Le prix vient après que la jeune dame de 18 ans a pris d’assaut les médias sociaux, partageant une vidéo hilarante sur la façon dont le confinement lié au Covid-19 lui avait donné l’occasion de réaliser.

Zinhle Ngema d’Okay Africa a écrit : « Dans la vidéo, maintenant visionnée plus de 200 000 fois, Majimbo raconte comment elle ne manque en fait personne depuis qu’elle a été forcée de rester dans les portes. Bien sûr, dans les propres mots de Majimbo, elle dit : « Pourquoi tu me manques ? Il n’y a aucune raison pour que tu me manques … est-ce que je paie votre loyer ? Est-ce que je vous fournis de la nourriture ? Pourquoi me manque-t-il ? ».

Elsa Majimbo s’est récemment tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer avec enthousiasme sa gratitude pour avoir reçu le prix. Elle a devancé la Miss Univers en titre, Zozibini Tunzi, l’actrice sud-africaine Thuso Mbedu, le rappeur sud-africain Sho Madjozi et plusieurs autres qui ont également été nominés pour le prix.

Au moment du confinement lié à la pandémie du Covid-19, les artistes de contenu tels que Majimbo ont fourni de l’humour indispensable et un apaisement primordial aux habitants du monde virtuel. La jeune comédienne, un sac de chips dans une main et ses lunettes de soleil dans l’autre, a, depuis, réalisé plusieurs interviews avec des plateformes médiatiques locales et internationales.

Après, Elsa Majimbo a obtenu plusieurs sacs en collaborant avec MAC Cosmetics et FENTY de Rihanna et a fait une apparition dans une récente publicité célébrant le talent créatif de la franchise sud-africaine Chicken Licken. Une belle promotion pour la jeune dame, qui gagne sa popularité sur les réseaux sociaux.

En recevant cette distinction, la star africaine des réseaux sociaux 2020 a déclaré : « Cette année a été un tourbillon d’inconfort et de confusion pour tout le monde, mais pour moi, cela a également apporté une grande leçon, que parfois même les plus grands obstacles sur notre chemin peuvent être des opportunités déguisées. Un grand merci aux gens divertissants pour avoir reconnu le jeu ».