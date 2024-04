Elon Musk envisage de faire payer les nouveaux utilisateurs de X (ex-Twitter) pour publier des messages

Face à l’invasion des bots sur la plateforme, Elon Musk a proposé, lundi soir, sur son compte X (ex-Twitter), de mettre en place un système de paiement pour les nouveaux utilisateurs. Ceux-ci devraient s’acquitter d’une somme modique pour pouvoir publier des messages pendant une durée de trois mois.

Selon Musk, cette mesure est nécessaire pour contrer le fléau des bots et des « fermes à trolls » qui parviennent à passer outre les systèmes de vérification actuels. « Malheureusement, de petits frais pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d’écrire est la seule façon de lutter contre l’assaut incessant des bots », a-t-il tweeté.

Paiement obligatoire pendant trois mois

Ce système de paiement ne concernerait que les nouveaux inscrits sur la plateforme. Ils pourraient ensuite publier gratuitement après une période de trois mois. Le montant de ces frais, la date de leur mise en place et les pays concernés n’ont toutefois pas été précisés par Elon Musk. En octobre dernier, en effet, X (ex-Twitter) avait déjà expérimenté une mesure similaire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines.

Les nouveaux utilisateurs devaient payer respectivement 0,75 et 0,85 dollar pour accéder à des fonctionnalités de base, comme la publication de messages. L’objectif de cette politique est de réduire les spams, la « manipulation de la plateforme » et l’activité des bots, qui ont proliféré depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et la baisse de la modération des contenus.

Un contexte difficile pour X (ex-Twitter)

L’entreprise est confrontée à de nombreux défis, notamment une baisse de la valeur de son action (divisée par deux depuis le rachat par Musk), une chute des recettes publicitaires et le départ de nombreux annonceurs. Pour contrer ces difficultés et générer des revenus, Twitter a lancé depuis 2023 plusieurs formules payantes, comme la possibilité d’obtenir un badge de certification ou de masquer les publicités.