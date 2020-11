Elections au Burkina Faso : les premiers résultats attendus ce jour

Dimanche, le Burkina Faso enregistrait un double scrutin présidentiel et législatif. La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a noté un taux de participation oscillant entre 38% et 40%. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) devrait donner ce jour, les premiers résultats.

Le dimanche 22 novembre 2020, les Burkinabè s’étaient rendus aux urnes pour désigner le prochain président de la République, de même que les députés. En fin de journée, la fermeture des bureaux de vote a marqué le début des dépouillements. Dans de multiples bureaux de vote, Roch Marc Christian Kaboré, le Président sortant, fait la course en tête, talonné de près par Eddie Komboigo, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Le retour positif de la CEDEAO

Kabiné Komara, chef de la Mission d’observation électorale de la CEDEAO s’est prononcé quant au scrutin : « La bonne nouvelle est que nous n’avons eu aucune indication qu’il y ait eu quelque chose de négatif, d’attaques sur l’ensemble du territoire national. Et au nom de la CEDEAO, nous voulons déjà, pour cette première étape, exprimer notre soulagement et remercier les acteurs électoraux, la sécurité et appeler tout un chacun à continuer le dépouillement dans les règles de l’art et (à ce) que par la suite les différents acteurs suivent les dispositions du pacte de bonne conduite qu’ils ont signé ».

Un taux de participation logiquement faible

Selon la CEDEAO, le taux de participation à ce double scrutin est compris entre 38% et 40%. 6 482 000 électeurs se sont déplacés dans les centres de vote pour accomplir leur devoir civique, mais pour de nombreuses raisons, notamment sécuritaires, plusieurs localités n’ont pas été en mesure d’exprimer leur suffrage. Dans quelques heures, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) procèdera à la proclamation des premiers résultats.