Election présidentielle au Cameroun : la date est déjà connue

La date de la prochaine élection présidentielle au Cameroun est connue. Ce sera le 7 octobre 2018. C’est ce qui ressort du décret signé le 9 juillet dernier par le président de la République, Paul Biya.

Selon l’article 1er du texte « les électeurs sont convoqués le dimanche 7 octobre 2018, à l’effet de procéder à l’élection du président de la République ». Les bureaux de vote seront ouverts à huit heures et fermés à 18h. Ce texte de Paul Biya vient mettre un terme au processus d’enrôlement des électeurs sur les listes électorales, conformément à la loi.

Pour l’heure, M. Biya, président en fin de septennat, ne s’est pas encore prononcé sur sa participation ou non à la prochaine présidentielle dans trois mois. Mais dans le camp de l’opposition, l’on enregistre déjà des intentions de candidatures de premier plan comme celles de : Joshua Osih (Social Democratic Front), Akere Muna (Front Populaire pour le Développement), Cabral Libi’i (PURS), Maurice Kamto (Mouvement pour la renaissance du Cameroun), etc.

Conformément au code électoral, « les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les dix jours suivant la convocation du corps électoral ». En clair, tous les concurrents doivent avoir déposé leurs candidatures auprès d’Elections Cameroon (Elecam), organe en charge des élections au Cameroun, au plus tard le 19 juillet 2018.

Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l’élection. Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence connue sur le territoire national, d’au moins 12 mois consécutifs, et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.

Toujours selon le code électoral, le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à 30 millions FCFA. Soixante jours au moins avant la date du scrutin, le conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Nous serons alors là autour du 8 août. Le début de la campagne électorale est prévu pour le 24 septembre 2018.