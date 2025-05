Élection du président de la BAD : le Bénin soutient le candidat mauritanien

Le 5 mai 2025, la République du Bénin a annoncé son soutien officiel à la candidature du Dr Sidi Ould Tah pour la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). Cette annonce a été faite à Nouakchott lors d’une audience accordée par le Président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, à une délégation béninoise de haut niveau.

À quelques jours de l’ouverture de l’Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD au cours de laquelle le successeur de Akinwumi Adesina sera élu, le Bénin a révélé son candidat. Il s’agit du Mauritanien Sidi Ould Tah. L’annonce a été faite à l’occasion d’une audience accordée par le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani à une délégation béninoise comprenant le ministre d’État chargé de la Coordination de l’Action gouvernementale et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, et le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. La délégation était porteuse d’un message personnel du président béninois Patrice Talon.

Sidi Ould Tah, le choix du Bénin…

Le Docteur Sidi Ould Tah, économiste mauritanien, vient de boucler 10 ans à la tête de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). Sous sa direction, la BADEA a connu une transformation notable, avec une augmentation de capital de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars en 2022, et la réalisation de son premier eurobond de 500 millions d’euros en 2024. Il a également lancé un plan stratégique ambitieux à l’horizon 2030, axé sur le développement des infrastructures, le renforcement des chaînes de valeur agricoles, le soutien au commerce et au secteur privé, ainsi que l’accompagnement des PME.

La candidature de Sidi Ould Tah à la présidence de la BAD est soutenue par plusieurs pays africains et personnalités influentes. La Tanzanienne, Frannie Leautier, ancienne vice-présidente de la BAD et haut cadre de la Banque mondiale, a exprimé son soutien au candidat mauritanien, soulignant son expérience de leadership et sa connaissance approfondie des enjeux africains. Le gouvernement mauritanien a également mis en place une direction de campagne pour soutenir sa candidature, avec un comité d’orientation supérieur présidé par le Premier ministre, Mokhtar Ould Diay, et une coordination générale dirigée par le ministre de l’Économie et des Finances, Sid’Ahmed Ould Bouh.

… dans la quintette de candidats

L’élection du prochain président de la BAD est prévue pour le 29 mai 2025 lors de l’Assemblée annuelle de l’institution à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La liste officielle des candidats, rendue publique au mois de février, comprend également le Sénégalais Amadou Hott, le Zambien Samuel Munzele Maimbo, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli et la Su-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala (Afrique du Sud).

Le soutien du Bénin à la candidature de Sidi Ould Tah reflète les relations bilatérales solides entre les deux pays et leur engagement commun en faveur du développement économique du continent africain. Le Mauritanien a exprimé sa gratitude pour ce soutien, affirmant que cela renforçait sa conviction que l’Afrique est prête à s’unir autour d’une vision commune pour une Banque africaine de développement plus forte et plus inclusive. Il est à rappeler que le ministre béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, avait lui-même exprimé au départ son ambition de briguer la présidence de l’institution financier avant de se retirer au dernier moment.