El Grande Toto explose des records avec « Mghayer » (Vidéo)

Le jeune rappeur « El Grande toto », de son vrai nom Taha Fahssi, est en train d’exploser tous les records avec son single « Mghayer ». En moins de 72 heures, la chanson a déjà enregistré plus de 4 905 000 vues et plus de 43 290 commentaires sur YouTube. Un véritable exploit pour ce jeune artiste marocain originaire de Casablanca d’à peine 25 ans.

C’est effectivement le nouveau record que vient de battre le rappeur « El Grande Toto ». Une grande prouesse qu’il a pu atteindre avec son titre « Mghayer » qu’il a dévoilé le 6 janvier 2021. Il faut noter aussi que l’artiste casablancais a même atteint le million de vues en seulement quatre heures sur YouTube « sans clash, sans promo », comme il le souligne sur Instagram où il compte plus d’1,3 million d’abonnés.

Enfin, « El Grande Toto » a réussi à figurer parmi le top 4 Global (mondial) des vidéos les plus vues dans le monde, et être trending (top 10) dans plusieurs pays du monde. « Tu respires la musique, frangin. C’est du lourd pour entamer l’année 2021, qui sera je l’espère meilleure que 2020. Je te souhaite une grande carrière et beaucoup d’argent », a souhaité un fan.

« C’est tout simplement magnifique, je suis véritablement fan. Tu es le meilleur… Qu’Allah aide tout un chacun à réaliser ses rêves. Tu fais la fierté du Maroc et de tous les Casablancais », a réagi un autre. À noter que le son « Mghayer », très attendu, fait partie de son futur album « Caméléon » du jeune rappeur « El Grande Toto », dont la sortie est prévue le 5 mars 2021.