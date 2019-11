Egypte : un avion ukrainien prend feu à l’aéroport de Charm el-Cheikh

En Egypte, un avion ukrainien, avec à son bord 189 passagers, a pris feu à son atterrissage à l’aéroport de Charm el-Cheikh. Qu’est-ce qui est à l’origine de cet incendie ?

Un avion avec 189 passagers et sept membres d’équipage à bord, venait de toucher le sol de l’aéroport égyptien de Charm el-Cheikh lorsqu’il a pris feu, selon l’Autorité de l’aviation civile égyptienne. Selon une source de l’aviation civile, l’incendie s’est déclaré au niveau du train d’atterrissage arrière gauche d’un avion de la compagnie ukrainienne SkyUp.

En synergie avec les forces de la défense civile, une équipe de l’EgyptAir Ground Services a maîtrisé l’incendie et ainsi empêcher la propagation du feu sur d’autres parties de l’appareil. « La situation a été maîtrisée avant que le feu ne se propage sur les autres parties de l’avion. Tous les passagers ont été rapidement évacués », a indiqué, dans un communiqué, le ministère égyptien en charge des Transports.

Alors qu’une enquête est ouverte pour déterminer la ou les causes de cet incendie, le pilote de l’avion commercial a tenu à féliciter l’équipe d’EgyptAir et les pompiers pour leur professionnalisme remarquable dans la gestion du feu et l’évacuation des passagers, sans perte. A noter qu’en 2017, près d’un million d’Ukrainiens ont visité l’Egypte.