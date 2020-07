Egypte : 1557 nouveaux cas positifs et 81 décès de coronavirus ont été enregistrés le 30 juin 2020

Hier, mardi 30 juin, le ministère de la Santé et de la Population d’Egypte a annoncé que 1 557 nouvelles personnes avaient été infectées par la Covid-19 alors que 509 personnes avait quitté les hôpitaux guéris, soit une balance négative de plus de 1000 personnes. 81 nouveaux décès ont été enregistrés.



Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 1557 nouveaux cas se sont révélés positifs pour l’analyse en laboratoire du virus, dans le cadre de la surveillance, de l’enquête et des examens nécessaires menés par le ministère conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, pointant la mort de 81 nouveaux cas.

Le Dr Khaled Mujahid a déclaré que le nombre total de cas enregistrés en Égypte avec le nouveau Coronavirus jusqu’à mardi était de 68 311 cas, dont 18 460 cas guéris et 2 953 décès. Cela fait maintenant plus d’un mois que le nombre de nouveau cas quotidien de malades infectés par la Covid-19 est supérieur à 1000.