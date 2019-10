Egypte : 13 terroristes tués dans le nord du Sinaï

En Egypte, treize terroristes ont été battus lors d’un raid mené par les forces de sécurité et de défense dans le nord du Sinaï.

Les faits se seraient déroulés, ce mardi 29 octobre 2019, dans une maison déserte au beau milieu d’une ferme, dans le district d’Al Hoos. Les forces de sécurité égyptiennes auraient tué treize terroristes durant un échange de coups de feu, lors du raid, a précisé le ministère égyptien de l’Intérieur.

Au cours de cette opération de la police égyptienne lancée contre une ferme abandonnée d’Al-Arich, la capitale du Nord-Sinaï, quatre présumés terroristes ont été neutralisés, sans compter que les forces de l’ordre ont aussi trouvé sur place des armes et des explosifs ; au moins six mitrailleuses, quatre canons à oiseaux, une bombe et deux ceintures d’explosifs.

Depuis le renversement du Président islamiste, Mohamed Morsi, l’Egypte mène un combat acharné contre l’intrusion terroriste. Actée depuis février 2018, une vaste opération de démantèlement du réseau terroriste est menée, faisant déjà des centaines de morts.