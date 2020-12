Eden Berandoive couronnée Miss Haïti 2020

Les organisateurs de Miss Haïti ont rendu public le nom de la Haïtienne qui représentera le pays au concours Miss Univers 2021. Il s’agit d’Eden Berendoive, une jeune Aquinoise de 24 ans. La cérémonie de couronnement de Miss Haïti 2020, animée par la Miss Haïti 2018, Samantha Colas, a eu lieu dimanche.

La diplômée en communication d’Aquin succède à Gabriela Clesca Vallejo, Eden Berandoive était finaliste lors de la compétition nationale de l’année dernière et s’est classée parmi les 8 premières au concours Miss Panamerican International 2019 organisé au Mexique. « Être couronné Miss Haïti 2020 ne représente pas seulement un titre ou un rêve tant caressé qui se réalise. C’est aussi un appel à me surpasser, à me perfectionner et à m’offrir comme modèle à notre jeunesse qui en a tant besoin. Je m’engage fermement à travailler sans relâche afin d’agir pour inspirer, refléter la fierté de notre histoire et la beauté de notre culture, partout où je représenterai mon pays », a posté sur sa page Instagram Eden Berandoive.

« En cette année difficile où les catastrophes se sont multipliées à travers le monde, surtout avec le Covid-19, nombreux sont ceux qui ont cessé de rêver, d’espérer et même d’exister. Le message que j’ai pour vous est de continuer de croire que votre existence n’est pas le fruit du hasard, identifiez votre mission, fixez-vous des objectifs, munissez-vous de vos stratégies et armez-vous de motivation pour transformer vos rêves en réalité. Je profite aussi de l’occasion pour adresser mes sentiments de gratitude à vous tous. Merci d’avoir cru en moi dès le premier jour de Miss Haïti. L’aventure continue ! », a-t-elle ajouté.

Les organisateurs de Miss Haïti ont révélé, dans un communiqué de presse, que le concours de cette année avait été annulé en raison de la situation actuelle de crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19. Un nouveau détenteur du titre a été nommé avec l’approbation de l’organisation Miss Univers. La nouvelle Miss Haïti Eden Berandoive représentera son pays des Caraïbes au 69ème concours de Miss Univers dont la date et le lieu n’ont pas encore été annoncés.

À rappeler que Haïti n’a pas encore remporté la couronne de Miss Univers. Le pays a pourtant été si près du but, en 1975 et 2016, avec, respectivement, ses candidates Gerthie David et Raquel Pélissier, en deuxième place.