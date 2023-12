Intégration économique africaine : L’Algérie et la Mauritanie envisagent une Zone de Libre-échange

Dans un contexte de renforcement des liens économiques en Afrique, l’Algérie et la Mauritanie étudient la possibilité de créer une zone de libre-échange. Cette initiative pourrait marquer un tournant significatif dans les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Dans le même temps, l’Algérie s’est brouillée avec son un de ses autres voisins, le Mali.

Lors du conseil des ministres du 24 décembre 2023, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement d’entamer une étude approfondie sur la faisabilité d’une zone de libre-échange avec la Mauritanie. Cette proposition, bien accueillie par les deux pays, a pour objectif de consolider les relations économiques et commerciales existantes. Elle prend d’autant plus de sens que l’Algérie est actuellement dans une phase de brouille avec le Mali. Bamako reproche, en effet, à Alger un rapprochement dangereux avec les rebelles Touareg.

Une initiative bilatérale prometteuse

Forts de leurs liens historiques et amicaux, et en tant que membres de l’Union africaine et de la Ligue arabe, l’Algérie et la Mauritanie collaborent déjà dans plusieurs domaines tels que la sécurité, la culture et le développement économique. La frontière entre les deux pays est longue de 463 kilomètres.

La création de cette zone de libre-échange pourrait impacter positivement les économies des deux pays, en stimulant le commerce, en créant des emplois et en favorisant l’intégration régionale. Les économies algérienne et mauritanienne, respectivement riches en ressources naturelles et en production agricole, présentent des complémentarités qui pourraient être exploitées à travers cette initiative.

Les avantages potentiels de cette zone de libre-échange sont considérables. La suppression des droits de douane et des autres barrières tarifaires devrait accroître sensiblement les échanges commerciaux. De plus, la hausse de l’activité commerciale entraînerait une augmentation de la demande de main-d’œuvre, créant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi.

Bénéfices et défis de l’intégration économique

Cette zone représenterait également une étape importante vers une intégration régionale plus étroite en Afrique. En outre, ce rapprochement avec la Mauritanie permettrait à l’Algérie d’élargir son accès à l’océan Atlantique et d’encercler davantage le Sahara Occidental.

Cependant, la concrétisation de ce projet ne sera pas exempte de défis. Il sera crucial pour les deux pays de s’accorder sur des règles d’origine des produits, de concurrence et de mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées. La construction d’infrastructures adéquates, comme des routes, des ponts et des ports, sera également nécessaire pour faciliter les échanges commerciaux.

Malgré ces obstacles, la zone de libre-échange entre l’Algérie et la Mauritanie est une ambition prometteuse, qui pourrait influer positivement sur le développement économique des deux pays. Et bien sûr, côté algérien, la compétition avec son grand voisin marocain dans la suprématie régionale n’est pas loin.