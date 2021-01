« Duduke » était l’une des chansons les plus en vogue en lock-out, non seulement pour les femmes enceintes mais aussi pour tous ceux qui aiment la méditation. Il était à la mode sur Tiktok, Facebook, Twitter, Snapchat et tous les sites de streaming. Sur YouTube, il a dépassé les 30 de vues, en 8 mois.

Simisola Kosoko, mieux connue sous son nom de scène « Simi », est chanteuse, compositrice et ingénieur de musique Afropop d’origine nigériane. Elle commence sa carrière en tant que chanteuse de gospel en 2006, et est désormais une superstar sur les plateformes des réseaux sociaux, Tiktok, Facebook, Twitter, Snapchat et tous les sites de streaming.

Publiée sur YouTube au mois d’avril 2020, sa chanson à succès « Duduke » a déjà dépassé les 30,2 de vues. « Simi » n’a pas pu cacher l’excitation lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram, pour partager une note de remerciement et une mise à jour sur la chanson.

En accédant à sa page Instagram, la jeune artiste nigériane de 32 ans, a partagé un extrait de la chanson avec un libellé de 30 millions sur la vidéo. Elle a sous-titré la vidéo : « J’aimerais qu’il y ait quelque chose de plus grand que « merci », pour que je puisse vous le dire, Duduke #Simi Army ».

« Duduke », le premier single de « Simi » en 2020, est un autre témoignage remarquable de ses prouesses lyriques. Le single, qu’elle a qualifié de personnel, était l’une des chansons les plus populaires de la seconde moitié de 2020.

La chanson, enrichie par des rythmes enchaînés et des sons soul avec à la fois un piano et une guitare, est restée populaire lors des mariages, anniversaires et baptêmes, entre autres événements.