Dubaï : Cristiano Ronaldo et sa montre à… 450 mille euros !

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, ami du kick-boxeur marocain Badr Hari, s’est récemment affiché, à Dubaï, avec une montre d’une valeur approximative de 450 mille euros.

C’est lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, qui a eu lieu en fin d’année à Dubaï, que le footballeur s’est affiché, avec au poignet, une montre qui se trouve être parmi les plus chères au monde. Selon les journaux people qui viennent de faire la découverte du bijou que portait la star du ballon rond, la montre, une Rolex GMT-Master Ice, vaut pas moins d’un demi-million de dollars

Toujours selon la presse, cette montre, ornée de diamants de 30 carats, reste le modèle le plus cher de la marque Rolex. La montre, classée parmi les plus chères au monde, est entièrement couverte de diamants. Outre cette montre de luxe, Cristiano Ronaldo portait une bague de fiançailles en diamant estimée à 234 mille euros et une alliance de 58 mille euros, révèle CNEWS.

Cela n’étonne guère, si l’on sait que le quintuple Ballon d’or adore le luxe. Il peut bien se le payer si l’on se réfère à une enquête publiée par la Gazetta dello Sport, qui révélait que le Portugais serait le joueur le mieux payé du championnat d’Italie avec un pactole de 31 millions d’euros par an.

Pour sa part, au moment où son ami CR7 fêtait son sacre, Badr Hari, lui, ruminait sa colère après avoir perdu son combat de kick-boxing contre le Néerlandais Rico. Le champion d’origine marocaine dit toutefois être prêt pour une troisième confrontation qu’il espère remporter après deux défaites suite à des forfaits pour blessure.