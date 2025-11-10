Du Maroc au Soudan et à Gaza : Life For Relief and Development obtient la troisième place parmi les meilleures organisations mondiales de lutte contre la pauvreté

L’organisation humanitaire Life For Relief and Development s’illustre par son action d’urgence au Maroc après le séisme de septembre 2023 et dans les zones de conflit africaines. Classée troisième mondiale pour sa réactivité en situation d’urgence, elle intervient depuis 33 ans dans plus de 60 pays avec un budget dépassant 624 millions de dollars d’aide distribuée.

Par Tasneem Elridi

Life For Relief and Development : une reconnaissance mondiale en 2025

Selon les rapports de l’année 2025, l’organisation Life For Relief and Development a obtenu la troisième place parmi les meilleures organisations humanitaires mondiales pour la rapidité de leur réponse aux situations d’urgence. Elle occupe également le cinquième rang des organisations œuvrant en Palestine et figure à une position similaire parmi les plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté mondiale.

Fondée il y a 33 ans, « Life » bénéficie d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. L’organisation maintient une préparation permanente face aux catastrophes internationales. Elle s’est développée dans plus de 60 pays via ses 14 bureaux mondiaux. Au total, elle a distribué plus de 624 millions de dollars d’aide humanitaire. Cette performance lui vaut une note de 96 % de Charity Navigator et une recommandation de l’Agence américaine pour le développement international. En 2025, elle a remporté le Prix humanitaire de Dubaï pour son projet de camps d’hébergement à Gaza.

Séisme Maroc 2023 : une mobilisation immédiate dans l’Atlas

Le séisme de septembre 2023 dans la région d’Al-Haouz a provoqué le déplacement de plus de 450 000 personnes. Ces sinistrés vivent toujours dans des tentes et nécessitent une assistance continue. Les réseaux d’eau endommagés ont créé une pénurie d’eau potable. L’éducation reste perturbée avec de nombreuses écoles fermées. Les enfants souffrent de malnutrition.

Les équipes de « Life » sont intervenues dès le premier jour malgré les difficultés d’accès aux zones montagneuses. Elles continuent aujourd’hui leur soutien aux déplacés. L’aide comprend des tentes d’hébergement, des paniers alimentaires complets et des médicaments. L’organisation fournit également des kits d’hygiène, des matelas, des couvertures épaisses pour l’hiver et des moyens de chauffage.

Urgence sanitaire : 10 caravanes médicales déployées au Maroc

« Life » a envoyé dix caravanes médicales ces dernières années. Elles transportaient des fournitures hospitalières, des équipements chirurgicaux et des médicaments destinés aux personnes âgées et handicapées.

Les statistiques révèlent des disparités sanitaires importantes dans les zones reculées : 7,6 médecins pour 10 000 habitants, 0,98 lit d’hôpital pour 1 000 habitants et 1,34 infirmière pour 1 000 habitants. Les maladies non transmissibles causent 75 % des décès. Les maladies cardiaques représentent 34 % de cette mortalité, le diabète 12 % et le cancer 11 %.

Soudan : réponse à la plus grande crise de déplacement d’enfants en Afrique

« Life » fait face à une crise majeure au Soudan après les conflits récents. L’organisation intervient malgré les risques sécuritaires pour fournir abris et soins médicaux aux déplacés. Elle soutient également les réfugiés soudanais en Égypte et dans les pays voisins.

Les femmes et les enfants, particulièrement vulnérables, reçoivent une attention prioritaire.

Beaucoup ont subi des violences et perdu leurs familles. L’organisation assure des soins médicaux, distribue des médicaments et des produits d’hygiène. Des examens médicaux spécifiques sont proposés aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux enfants.

13 100 orphelins soutenus : l’action sociale en Afrique et au Maroc

L’organisation a développé plusieurs programmes saisonniers au Maroc et dans 22 pays africains. Elle distribue des paniers de Ramadan, des viandes d’Aïd al-Adha et des fournitures hivernales aux familles vulnérables.

Le programme d’accès à l’eau potable a permis de creuser 1 473 puits au total, dont 267 en 2024. « Life » parraine actuellement 13 100 orphelins dans 20 pays. En 2024, près de 29 000 élèves orphelins ont réintégré l’école grâce à la prise en charge de leurs frais scolaires dans 28 pays. Des bourses universitaires complètent ce dispositif éducatif.

Bilan global : une action humanitaire multifronts

Malgré les crises récentes, « Life » maintient ses interventions sur plusieurs fronts simultanément. Parallèlement à l’aide à Gaza, elle soutient 1,2 million de réfugiés dans le monde. 30 000 réfugiés ont reçu des soins médicaux directs. L’organisation a investi 27 millions de dollars dans les programmes de santé et les fournitures médicales à l’échelle internationale.

L’Afrique et le Moyen-Orient restent les régions prioritaires, particulièrement touchées par les conflits et les catastrophes environnementales. L’organisation continue d’adapter sa réponse aux besoins urgents tout en développant des programmes durables pour les populations les plus vulnérables.