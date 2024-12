Doudou Ka : de l’arène politique au dynamisme entrepreneurial

Après avoir marqué son passage au gouvernement sénégalais, Doudou Ka entame une nouvelle étape dans sa carrière. Avec les résultats de la présidentielle de mars dernier, l’ancien ministre de l’Économie se réinvente dans le secteur privé, où il ambitionne de transformer son expérience en actions concrètes au service du développement africain.

Selon son entourage, cette transition est perçue comme une suite logique « Ce n’est pas une rupture, mais une évolution logique de son engagement pour le développement économique », indique une source proche. En mettant à profit son réseau et son expertise, il entend jouer un rôle actif dans des projets structurants pour l’Afrique, en phase avec les défis actuels du continent. Et ils sont nombreux : création d’emplois pour la jeunesse, développement des infrastructures énergétiques, amélioration de l’offre de transport, accès aux soins…

Un engagement renouvelé pour la croissance africaine

L’ex-ministre a récemment participé à des rencontres internationales majeures, comme la Rencontre des entrepreneurs francophones à Marrakech et le REF à Paris. Ces événements lui ont permis de renforcer son réseau et de discuter des opportunités économiques entre l’Europe et l’Afrique.

Dans cette nouvelle phase de sa carrière, il vise à s’impliquer dans des initiatives concrètes touchant des secteurs comme les infrastructures, la transition énergétique et le développement durable.

Une dynamique régionale affirmée

Depuis plusieurs mois, l’ancien membre du gouvernement sénégalais a effectué des déplacements dans plusieurs pays de la sous-région pour échanger sur des projets économiques et explorer des opportunités stratégiques. Ces voyages, ainsi que son implication lors de la Rencontre des entrepreneurs francophones à Marrakech, illustrent sa volonté de contribuer à une croissance inclusive et durable pour le continent.

« Il ne s’éloigne pas de ses responsabilités passées. Il les prolonge différemment, dans un cadre entrepreneurial et avec une plus grande liberté d’action », explique un observateur.

Un nouvel élan entrepreneurial

En choisissant de retourner au secteur privé, l’ancien dirigeant illustre une trajectoire où l’expérience publique alimente des initiatives économiques concrètes. Entre la France et l’Afrique, il se concentre désormais sur des projets visant à renforcer les économies locales et à stimuler les investissements internationaux dans des secteurs porteurs. Selon son entourage, l’offre trouve des clients et l’activité augure des perspectives intéressantes pour 2025.

En devenant un acteur clé dans le secteur privé, Doudou Ka aspire à bâtir un pont économique entre l’Afrique et l’Europe. Selon lui, ces deux régions, fortes d’une histoire commune et de complémentarités économiques, ont les moyens de relever ensemble les défis de la transition écologique, tout en favorisant un développement durable et inclusif.