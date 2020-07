Domegue Kodjo : l’art d’imager les émotions

Affable, sympathique et assurément talentueux, Domegue Kodjo est une valeur sûre de la photographie béninoise. Son art lui permet de sublimer chaque image capturée et de donner confiance à sa clientèle. Introduit par le blogueur littéraire Cyr Zogo, Afrik.com se propose aujourd’hui de vous dévoiler un pan de son univers.

Entretien

Domegue Kodjo, présentez-vous à nos lecteurs.

Domegue Kodjo : Je suis Domegue Kodjo, Directeur artistique et photographe béninois, Diplômé en Communication et Marketing, j’ai entamé ma vie artistique depuis 2012, voguant sur les vagues de la passion des belles images.

Vous faites partie, depuis quelques années, des photographes les plus en vue au Bénin, qu’est ce qui fait votre particularité dans l’art de la photographie ?

Elle est étroitement liée à mon amour des sensations fortes, et tout ce qui est relatif aux émotions. Je suis en quête perpétuelle de nouveauté, ce qui m’amène à faire redécouvrir toutes les personnes que je photographie. Mes photos sont caractérisées par le charme, l’originalité, la pureté et l’innocence.

Photographe corporate, de mode et de mariage. Voilà autant de cordes à votre arc. Lequel de ces aspects préférez-vous le plus ?

Sourire … Difficile de le dire, mais je choisirai la mode et le mariage Le wedding parce que c’est le seul lieu pour moi où je peux retrouver la beauté et la profondeur des émotions. C’est un instant magique et je trouve beaucoup de plaisir à graver le souvenir des personnes qui se disent oui pour la vie. C’est une sensation que j’aimerais vivre toute ma vie en tant que photographe. J’ai aussi un fort penchant pour la mode, du fait de son caractère unique exubérant et changeant, qui me permet de toujours rechercher l’originalité

Avez-vous été influencé par d’autres photographes ? Si oui, lesquels ?

Oui je suis très influencé par mes contemporains, Helmut Newton, Osborne-Macharie, Ty Bello et bien d’autres encore…

Afrik.com : Pour quel évènement rêvez-vous d’être le photographe officiel ?

Sourire, je rêve de faire les photos de couverture des magazines Vogue.

Pensez-vous que la photographie puisse être une manière de développer la confiance en soi ?

Oui et en plus de le penser, j’en suis vraiment convaincu. Je me rappelle du message de cette cliente qui, après avoir reçu ses photos, m’a laissé ce message : « vous m’avez donné envie de m’aimer moi-même. A chaque fois que je regarde les photos, elles font renaitre une autre personne en moi ». Pour moi, il est plus qu’évident qu’une photo a le pouvoir de vous faire revivre, de vous amener à l’action et vous montrer la meilleure version de vous-même.