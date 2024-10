Djam & TiMoh en concert à Paris : la Boule Noire vibrera au son de l’Urban World le 26 octobre 2024

Le 26 octobre 2024, à 20h, Paris accueillera Djam & TiMoh, figures montantes de la nouvelle scène algérienne. Les deux frères se produiront à La Boule Noire pour un concert qui promet d’enflammer la capitale. Connus pour leur talent unique à fusionner des genres musicaux, ils proposeront un voyage sonore inédit, porté par leur nouveau projet Urban World.

Urban World est un projet novateur, élaboré en collaboration avec Zajib, guitariste de Sidi Bel Abbès, mélange habilement des influences musicales andalouses, chaâbi, africaines, rap et reggae, le tout saupoudré d’une touche d’électro élégante et futuriste. Le résultat est une fusion explosive qui transcende les frontières musicales et culturelles.

Après avoir démarré leur expérience live en Algérie, Djam & TiMoh poursuivent leur aventure à travers la France et le Canada. Leur passage à La Boule Noire marquera une étape clé de cette tournée. Les spectateurs auront la chance d’assister à une performance en trio, avec Zajib, avant la version live full band prévue pour 2025, qui réserve de nombreuses surprises.

Un carton sur les réseaux

Leur premier single, « Zmen Y Dor », sorti en mars 2024, a déjà fait sensation avec plus de 16 millions de vues sur YouTube. Ce morceau, enrichi par un featuring avec Djalil Palermo, donne un avant-goût de leur EP à venir, promettant une musique vibrante et profondément actuelle.

Djam et TiMoh se sont forgé une solide réputation. Leur capacité à fusionner des genres variés tout en intégrant des éléments contemporains leur permet de toucher un large public. Ce concert sera une expérience immersive où la musique apparait dans toute sa diversité.

Réservez dès maintenant vos places pour venir découvrir Djam & TiMoh en concert à La Boule Noire. L’occasion rêvée de vivre un moment unique avec deux artistes au sommet de leur art, qui promettent d’emmener le public dans un voyage musical envoûtant. Une soirée à ne pas manquer !