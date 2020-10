Aya Nakamura a le vent en poupe, en France comme à l’international. L’interprète de « Djadja » et « Doudou » affole les statistiques, avec près de 700 millions de vues sur YouTube.

Que cela soit sur la scène française ou internationale, la chanteuse Aya Nakamura s’est imposée dans le monde musical. Son ascension se poursuit, avec son dernier album « Nakamura », paru en 2018, qui vient de franchir la barre des 1 million d’exemplaires écoulés, avec notamment 500 000 vendues France, le reste à l’étranger.

Dans cet album de 2018, « Djadja » c’est plus de 685 millions de vues sur YouTube. Aya Nakamura, qui est l’artiste la plus écoutée de la scène française sur Spotify, cumule 12 millions d’auditeurs par mois. La chanteuse, très suivie, cumule près de 9 millions d’abonnés sur YouTube. Quant à « Doudou », il est déjà plus de 2,2 millions de vues sur YouTube, pour un clip sorti il y a moins d’une semaine.