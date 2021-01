DJ Khaled accueillera les MTV African Music Awards 2021

De son vrai nom Khaled Mohamed Khaled, le producteur de musique d’origine algérienne, DJ Khaled, lauréat d’un Grammy Award, sera l’hôte des MTV African Music Awards 2021 (Mamas).

Le producteur de musique, l’Algérien DJ Khaled, de son vrai nom Khaled Mohamed Khaled, lauréat d’un Grammy Award, sera l’hôte des MTV African Music Awards 2021 (Mamas). Le hitmaker de « The Wild Thoughts » et « Higher » suivra les traces d’Anthony Anderson, Marlon Wayans, Wyclef Jean et Eve qui ont accueilli au cours des 14 dernières années les Mamas.

La cérémonie de remise des prix virtuellement produite aura lieu à Kampala en Ouganda, le 20 février prochain et DJ Khaled accueillera la cérémonie, dans le confort de sa propre maison à Miami, en Floride. « MTV a toujours été un excellent partenaire, alors j’ai sauté sur l’occasion d’accueillir les Mamas de cette année », a dit DJ Khaled. « J’ai hâte de célébrer la musique incroyable qui vient d’Afrique, qui m’a inspiré tout au long de ma carrière », se réjouit-il.

DJ Khaled, lauréat d’un Grammy Award, sera rejoint par des co-animateurs africains qui seront annoncés ultérieurement pour la cérémonie de remise des prix qui sera diffusée sur MTV dans 180 pays. « L’Afrique abrite certains des talents les plus dynamiques du monde et nous sommes ravis de mettre en lumière ces artistes alors que les MAMA diffusent dans 180 pays pour la première fois dans l’histoire de MTV », a commenté Bruce Gillmer, président des talents musicaux, de la programmation et des événements pour ViacomCBS Media Networks. « Avec le DJ Khaled, lauréat d’un Grammy Award, à la barre, nous sommes convaincus que ce sera un événement mondial incroyable et incontournable », a-t-il annoncé.

Master KG, Sho Madjozi, Wizkid, Burna Boy, Kabza De Small, Focalistic, Blaq Diamond, Elaine, Siya Kolisi, Diamond Platnumz, Zozibini Tunzi, Elsa Majimbo, Yemi Alade, Tiwa Savage, Busiswa, Simi et Davido sont quelques-uns des nominés, à travers les 20 catégories. « Nous sommes ravis d’avoir DJ Khaled comme hôte international de MAMA Kampala 2021 », a indiqué Monde Twala, vice-président senior et directeur général de ViacomCBS Networks Africa.

« Avec son succès mondial et plus de 22 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, il inspirera les jeunes à travers le continent et attirera un public international encore plus grand à l’événement virtuel. Nous avons hâte de présenter les dernières stars de la musique et de la culture africaines à la MTV World Stage sur le thème de MAMA », a-t-il ajouté.