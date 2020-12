DJ Fresh participe au « Duduzane Challenge »

Les Sud-Africains sont connus pour toujours créer des défis amusants et fascinants. Maintenant le « Duduzane Challenge » a balayé les plateformes de médias sociaux du pays, nombre d’entre eux ayant relevé le défi, y compris des célébrités.

DJ Fresh, qui est sans doute l’une des célébrités les plus admirées d’Afrique du Sud, a également décidé de nous montrer sa promenade intéressante et son « shuu » (personnage de fiction). Le présentateur de radio est allé sur Instagram et a partagé une vidéo de lui avec son équipe entrant dans les studios de 947. Les fans ont commenté son statut montrant son défi un peu d’amour. Même Bonang Matheba a commenté en ces termes : « J’adore ce défi. C’est tellement stupide ! ».

Ce n’est pas le premier défi à la tendance en Afrique du Sud. Le défi « John Vuli Gate » est récemment devenu viral après qu’une vidéo TikTok, d’un groupe de jeunes femmes, a été partagée sur les réseaux sociaux, où elles ont été vues danser sur Mapara A Jazz Ft. On a vu les jeunes femmes secouer leurs atours au rythme des paroles et des sonorités de la chanson à succès, à l’extérieur d’une station-service.

Les Sud-Africains sont tombés amoureux de la façon dont ils dansaient sur la chanson et une fille, en particulier, a laissé beaucoup d’émerveillement avec sa jupe qui a été emportée par le vent. L’actuel « Duduzan Challenge » a été lancé par le fils de l’ancien Président d’Afrique du Sud, Duduzane Zuma, connu pour sa marche d’un million de dollars (plus de 541 millions FCFA) qui a volé le cœur de beaucoup de ses compatriotes.

Le fait que Duduzane ait partagé une vidéo de lui sortant d’un ascenseur avec ses gardes du corps a inspiré beaucoup de ses compatriotes. Par ailleurs, ils sont nombreux les Sud-Africains qui utilisent le succès du rappeur Sud-Africain Big Zulu Imali Eningi, pour créer leur propre défi. La chanson, met en vedette Intaba Yase Dubaï et Riky Rick, est devenue un hymne, car beaucoup de gens la chantent et l’adorent.