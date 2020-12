Divorce : Kevin Prince Boateng se sépare de Melissa Satta

Le joueur ghanéen pensionnaire de l’AC Monza (D2 Italie), Kevin-Prince Boateng, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer son divorce avec Melissa Satta.



Le milieu de terrain international ghanéen de l’AC Monza (D2 Italie), Kevin-Prince Boateng, a révélé que son mariage avec Melissa Satta avait officiellement touché le rocher. Le Black Star s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la séparation d’avec sa femme et a indiqué que la décision était mutuelle.

« Après une période de séparation, nous avons décidé de mettre fin définitivement à notre relation, dans le respect de la position de l’autre et dans un calme total », ont écrit Boateng et Melissa dans leurs comptes respectifs. « Il est entendu que nous deviendrons un point de référence important l’un pour l’autre pour la croissance de notre fils, Maddox », a poursuivi la légende des deux.

Cependant, Melissa Satta a donné une petite légende supplémentaire pour remercier Kevin Prince Boateng. Elle est reconnaissante d’avoir passé tout ce temps avec Boateng et qu’elle a eu la chance d’avoir un enfant. « Merci pour neuf ans et pour le meilleur cadeau, Maddox », a ajouté Melissa Satta.

L’attaquant de Monza, Kevin Prince Boateng, qui était à Milan à l’époque, et la « showgirl » italo-américaine, Melissa Satta, se sont mariés en 2016 et se sont séparés en 2019. Mais, après quelques mois, ils étaient de retour ensemble. Cet été, il semblait que le couple s’entendait bien et s’aimait beaucoup, Kevin Prince Boateng se rendant en Sardaigne pour surprendre sa désormais ex-femme, Melissa Satta.

Le premier mariage de Kevin Prince Boateng avec Jennifer Michelle avait également pris fin en 2011, de manière similaire. Depuis cette fameuse séparation, cette dernière vit actuellement à Berlin avec son premier fils Jermaine Prince Boateng.

À rappeler que Kevin Prince Boateng a commencé sa carrière professionnelle en Bundesliga, sous les couleurs du Hertha Berlin, peu après les débuts de 2005. Il a notamment évolué par la suite à Tottenham, Dortmund, Portsmouth FC, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Francfort, US Sassuolo, FC Barcelone, Fiorentina, Beşiktaş JK, avant de rejoindre, l’été dernier, le club italien de 2ème division AC Monza.