Dillish Mathews évoque les raisons de sa rupture avec Adebayor

L’ex-petite amie du footballeur togolais Emmanuel Sheyi Adebayor, Dillish Mathews, a, pour la première fois, expliqué pourquoi elle avait rompu avec l’Épervier de Lomé. C’était au cours d’une session de questions / réponses sur les réseaux sociaux.

Le fan a posé la question de savoir si Emmanuel Sheyi Adebayor, l’ancien buteur d’Arsenal, de Tottenham et des Eperviers du Togo, l’avait déjà trompée depuis qu’ils avaient commencé à sortir ensemble, il y a quelques années. « Est-ce que votre ex-petit ami vous a une fois trompée ? », a interrogé le fan. La ravissante namibienne Dillish Mathews, dans sa réponse, a révélé qu’aucun d’entre eux n’avait triché dans la relation, mais qu’ils avaient rompu parce que le footballeur l’humiliait toujours sur internet.

« Ce n’est vraiment pas votre affaire, mais j’aimerais que ce soit clair. Personne n’a triché, s’il vous plaît. Je suis parti, car j’en avais marre de la façon dont j’étais humiliée par lui (Emmanuel Sheyi Adebayor), sur le net », a-t-elle révélé. Elle a ajouté : « veuillez envoyer ceci à tous les groupes de discussion ».

L’ancienne star d’Arsenal et de Manchester City Emmanuel Sheyi Adebayor, a rompu avec la Namibienne Dillish Mathews et a ensuite supprimé ses photos sur Instagram. Après quelques temps de pause, Adebayor s’est rendu de nouveau sur Instagram, pour annoncer son nouvel amour. En juillet dernier, Adebayor, a affiché une nouvelle belle femme sur sa page et a vanté sa beauté.

Selon les indiscrétions, l’ancien international togolais serait en relation avec une artiste ghanéenne du nom de Jane Fara Fauzzier Afia Boafowaa Yahaya Awindor alias Efya. En revanche, au mois de juillet dernier, il s’était affiché sur les réseaux sociaux avec une autre Namibienne, qui se servirait du nom d’utilisateur Geneva Crow.