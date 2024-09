Dikembe Mutombo le géant au grand cœur s’en est allé

Ancien pivot vedette de la NBA et philanthrope engagé, Dikembe Mutombo a laissé une empreinte indélébile tant sur les parquets que dans son pays natal, la République démocratique du Congo. Portrait d’un homme qui a su transformer sa notoriété sportive en une force au service de l’humanitaire et qui nous a quitté trop tôt.

Lorsqu’on évoque le nom de Dikembe Mutombo, deux images viennent immédiatement à l’esprit : celle d’un défenseur intimidant de 2,18 mètres agitant son doigt après un contre magistral pour dire à ses adversaire, pas de ça chez moi. Et celle d’un homme au sourire chaleureux inaugurant un hôpital à Kinshasa. Ces deux facettes résument parfaitement le parcours exceptionnel de cet athlète devenu icône humanitaire de l’Afrique.

De Kinshasa aux sommets de la NBA

Né le 25 juin 1966 dans la capitale congolaise, Mutombo a connu une ascension fulgurante dans le monde du basketball. Arrivé aux États-Unis pour ses études, il est repéré pour ses qualités athlétiques et entame une carrière qui le mènera au panthéon de la NBA.

« Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière quand j’ai quitté Kinshasa« , confiait-il souvent avec humilité. Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 18 saisons au plus haut niveau, 4 titres de Défenseur de l’année (1995, 1997, 1998, 2001), 8 sélections au All-Star Game et le deuxième meilleur total de contres de l’histoire de la ligue américaine (3 289).

Son style de jeu unique et son charisme ont marqué toute une génération de fans et de joueurs. « Mutombo était plus qu’un joueur, c’était une présence« , témoigne un ancien coéquipier. « Quand il était sur le terrain, vous saviez que la raquette était verrouillée. »

L’engagement, sa seconde carrière

Mais c’est peut-être hors des terrains que Mutombo a réalisé ses plus grands exploits. Dès 1997, alors au sommet de sa carrière, il crée sa fondation avec un objectif simple : améliorer les conditions de vie dans son pays natal. Son projet phare ? La construction de l’Hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa, ouvert en 2007. « Cet hôpital, c’est ma plus grande fierté« , affirme-t-il. « Il sauve des vies chaque jour et donne espoir à toute une communauté. » Dans la capitale congolaise chahutée par le destin, ses ambulances sont un signe d’espoir.

Au-delà de ce projet titanesque, Mutombo s’implique dans de nombreuses causes : lutte contre le paludisme, campagnes de vaccination, promotion de l’éducation. Son engagement lui a valu de multiples reconnaissances, dont le prestigieux prix J. Walter Kennedy Citizenship Award de la NBA, reçu à deux reprises. Et il est encore aujourd’hui le seul joueur doublement récompensé par ce prix !

Un héritage qui dépasse le sport

Aujourd’hui, alors qu’il nous quitte à l’âge de 57 ans des suites d’une tumeur au cerveau, Dikembe Mutombo continue d’incarner cette alliance trop rare entre excellence sportive et excellence sociale. Il faut que son parcours continue d’inspirer de nombreux athlètes à utiliser leur notoriété pour des causes humanitaires.

En Afrique, et particulièrement en RDC, il est perçu comme un héros national, un modèle de réussite et de générosité. « Mutombo nous montre qu’on peut réussir au plus haut niveau et ne jamais oublier d’où l’on vient, c’est tellement important« , explique un jeune basketteur congolais.

Dikembe Mutombo, le géant au grand cœur, a prouvé que la vraie mesure d’un homme ne se limite pas à sa taille ou à ses trophées, mais à l’impact positif qu’il peut avoir sur le monde qui l’entoure. Son message aux jeunes reste inchangé : « Rêvez grand, travaillez dur, et n’oubliez jamais de tendre la main à ceux qui en ont besoin. »