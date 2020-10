Diamond Platnumz : influences, collaborations, leadership… Ce qu’il faut savoir de la star du Bongo Flava

Diamond Platnumz est considéré comme l’un des meilleurs musiciens de la Tanzanie et du continent africain. Ses nombreuses collaborations avec des célébrités internationales et son sens élevé de créativité ont fait de lui une référence pour plusieurs mélomanes.

Fort de son succès, Diamond Platnumz est considéré comme la tête d’affiche du Bongo Flava, ce genre musical populaire en Tanzanie. Son sens élevé d’entreprenariat, ses collaborations avec les grands noms de la scène musicale mondiale font de lui, la référence du courage et du savoir-faire.

Influences

Né le 2 octobre 1989, Naseeb Abdoul Juma, très connu sous le nom de Diamond Platnumz n’est plus à présenter sur la scène musicale internationale. Détenteur de plusieurs distinctions et records au niveau continental, le natif de Tendale, la banlieue tanzanienne, est un fervent amoureux du Bongo Flava, ce genre musical très populaire dans son pays. Sur le plan politique, cet artiste est un membre sympathisant du parti politique Chama Cha Mapinduzi (CCM) du chef de l’Etat, John Magufuli. Pour preuve, il est en première ligne dans sa campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 28 octobre.

Collaborations

Diamond Platnumz n’évolue pas en vase clos. Des rappeurs américains, tels que, Rick Ross, TI, aux nigérians Davido, Mr Flavour, Tiwa Savage, Yemi Alade, en passant par des congolais Innoss’B, feu Papa Wemba et Fally Ipupa… le célèbre Diamond est au cœur de nombreuses collaborations. Une tendance ayant contribué énormément à son ascension sur le plan international. D’ailleurs, la chanson « Yope », qu’il a enregistré avec Innoss’B a plus de 100 000 de vues sur YouTube. Un succès qui a considérablement augmenté la popularité de la star tanzanienne sur les réseaux sociaux et en République Démocratique du Congo.

Leadership

Agé 31 ans, Diamond Platnumz est très engagé dans le leadership et la transmission du savoir. Doté d’un sens élevé de créativité, en 2018, la star tanzanienne a créé son label, le Wasafi Classic Baby (WCB), une vraie industrie musicale œuvrant pour la promotion des artistes tanzaniens et de la partie Est du continent africain. D’ailleurs, Lava Lava, Harmonize, Rayvanny et Rich Mavoko doivent leur carrière musicale à Diamond et son label.

Esprit d’entreprenariat

Au seuil actuel, les médias jouent un rôle majeur dans la visibilité des œuvres artistiques. Et Naseeb Abdoul Juma le sait bien. Après des tournées en Amérique et en Europe, en février 2018, cette tête d’affiche du Bongo Flava a lancé sa chaîne de Radio et Télévision, Wasafi TV et Wasafi Fm. Deux chaines tendances qui mettent en lumière les talents des jeunes de son pays. Dans la foulée, sa marque de vêtements « WCB » fait ses preuves dans le milieu de la mode en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Burundi et en République Démocratique du Congo.