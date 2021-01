Deux Nigérians dans l’administration Joe Biden

À moins de trois semaines de son installation en tant que Président des États-Unis, Joe Biden s’entoure déjà de ses « hommes » de confiance. Le démocrate et ancien sénateur de 78 ans a ainsi nommé 100 personnes dont deux Nigérians, après que sa victoire sur le sortant Donald Trump a été scellée en décembre 2020 par le collège électoral.

La nomination des deux Américains nés au Nigeria, à savoir Adewale Adeyemo et Osaremen Okolo en tant que secrétaire adjoint au Trésor et conseiller Covid-19 respectivement, a envoyé un message de positivité en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et le continent africain.

Fille d’immigrants nigérians, Osaremen Okolo (26 ans), a été nommée le jeudi 31 décembre comme l’un des membres de l’équipe d’intervention Biden-Harris Covid-19. Elle est née de parents nigérians et a grandi dans le Massachusetts. Elle est diplômée du Harvard College, en mai 2017. Elle s’est principalement concentrée sur l’histoire de la science (médecine et société) avec une concentration alliée conjointe dans les études afro-américaines. Elle a également obtenu un diplôme secondaire en santé mondiale et politique de santé.

Selon le Street Journal, la démocrate a été conseillère principale en politique de santé du représentant américain Jan Schakowsky de l’Illinois. Tout en travaillant pour Schakowsky, elle a rédigé, négocié et géré la législation, la surveillance et la politique de la députée dans le cadre du programme complet de soins et de santé publique. En dehors du domaine de la santé, Osaremen Okolo passe du temps à écrire de manière créative, à encourager passionnément ses équipes sportives de Boston et à aimer la cuisine nigériane.

Également natif du Nigeria et grandi dans le sud de la Californie, Adewale Adeyemo « Wally », qui a été président de la Fondation Obama, en août 2019, est aussi l’un des « hommes » de Joe Biden. Il a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université de Californie à Berkeley et un Juris Doctor de la Yale Law School. Allié de l’ancien Président américain, Barrack Obama, Adeyemo était directeur adjoint du Conseil économique national (NEC), secrétaire adjoint aux marchés internationaux et au développement au département de la trésorerie.

Âgé de 39 ans, Adewale Adeyemo « Wally » a également occupé le poste de chef de Cabinet adjoint du département de la trésorerie en 2012 et de chef de Cabinet du Consumer Financial Protection Bureau (FPB) pendant 16 mois, à partir de 2010. Il a travaillé comme rédacteur au Hamilton Project.