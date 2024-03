Deux médias mauritaniens sanctionnés pour « atteinte à l’Algérie »

En Mauritanie, la Haute Autorité de la Presse et l’Audiovisuel (HAPA) a sanctionné deux médias locaux, Anbaa et Taqadoum, pour « atteinte à l’Algérie ». La décision de la HAPA prive Anbaa de subventions et de publicités gouvernementales.

Deux médias locaux mauritaniens, Anbaa et Taqadoum, ont été sanctionnés par la Haute Autorité de la Presse et l’Audiovisuel (HAPA) pour « atteinte à l’Algérie ». Les publications en ligne des deux médias sont inaccessibles aux internautes en Mauritanie pendant 60 jours. Anbaa et Taqadoum perdront les subventions allouées par l’État et les annonces publicitaires du gouvernement mauritanien.

Griefs retenus à l’encontre des médias

Motifs des sanctions : Anbaa a publié un article s’interrogeant sur l’absence de condoléances de l’Algérie suite au décès d’un garde présidentiel mauritanien sur son territoire. Le journal a en outre accusé la presse algérienne d’avoir ignoré le drame. Taqadoum a rapporté que le Président mauritanien se plaignait des nombreux appels téléphoniques du Président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Cheikh Ahmed Lamine, directeur de publication d’Anbaa a déclaré « l’article sanctionné ne constitue pas une atteinte à l’Algérie, mais une analyse d’un incident ». L’Ambassade d’Algérie en Mauritanie a accusé, en janvier 2023, une partie de la presse mauritanienne d’être à la « solde d’un Etat ennemi » (en allusion faite au Maroc).

Tensions diplomatiques entre l’Algérie et la Mauritanie

L’Algérie a accusé la Mauritanie de se rapprocher du Maroc, son rival régional. La Mauritanie, de son côté, a nié ces accusations et a affirmé sa neutralité dans le conflit entre l’Algérie et le Maroc. Deux semaines avant les sanctions, Abdelmadjid Tebboune a promis à Ould Ghazouani de construire une maison de la presse mauritanienne à Nouakchott.

En septembre 2021, Abdelmadjid Tebboune a intégré des sites d’informations mauritaniens dans sa liste des médias qui « attaquent » l’Algérie. Les sanctions contre Anbaa et Taqadoum illustrent les tensions diplomatiques entre l’Algérie et la Mauritanie. La liberté de la presse en Mauritanie est menacée par l’influence des gouvernements algérien et mauritanien.