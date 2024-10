Désengorgement des prisons en RDC : 270 détenus recouvrent la liberté à Kasapa

En RDC, le ministre de la Justice continue dans la mise en oeuvre du programme de désengorgement des prisons. Dans ce sens, quelque 270 détenus ont été élargis, ce lundi, à la prison de Kasapa dans le Haut-Katanga.

Gardant son bâton de pèlerin, le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, s’est rendu, dimanche, dans la province du Haut-Katanga. Ce lundi, il était à la prison de Kasapa où il a procédé à la mise en liberté de 270 détenus. 40 bénéficiaires de cette remise en liberté sont des détenus malades ; les 230 restants sont des blessés, des mineurs, des personnes incarcérées pour des faits bénins ou qui avaient déjà purgé plus de la moitié de leur peine et même des personnes maintenues en prison sans jugement, c’est-à-dire qui ont déjà passé des années en détention provisoire. Construite pour abriter 680 personnes, le pénitencier compte aujourd’hui jusqu’à 2 790 pensionnaires. Soit plus de quatre fois sa capacité. Ce qui donne une idée de la promiscuité et des conditions humainement indignes qui règnent dans cette maison d’arrêt. Des caractéristiques communes aux prisons congolaises.

Améliorer les conditions de vie des détenus

À Kasapa, Constant Mutamba ne s’est pas contenté de libérer des détenus. Il a également inspecté les principaux compartiments de la maison d’arrêt, à savoir : la cuisine, les cellules des détenus, le centre de stockage ainsi que le bureau administratif. Sur place, le ministre a instruit la directrice de la maison d’arrêt à l’effet de numériser les services pénitentiaires afin de lutter contre le surpeuplement de la prison et d’éviter de maintenir en détention des personnes injustement incarcérées. De même, Constant Mutamba a profité de sa présence dans les locaux de la prison pour recevoir les plaintes des détenus qui se sentent lésés.

Face aux problèmes qu’il a notés, Constant Mutamba s’est voulu rassurant. Il a notamment rappelé la mission à lui confiée par le Président Félix Tshisekedi qui est de redorer le blason de la justice congolaise. Dans cette logique, la question pénitentiaire est l’une des questions centrales.