Des soldats soudanais en fuite au Tchad, les FSR annoncent une trêve

Le Soudan est le théâtre de violents affrontements entre les Forces de soutien rapide et l’armée, pour le cinquième jour consécutif. D’âpres combats sont livrés aux abords du palais présidentiel. On apprend par ailleurs que des soldats soudanais ont trouvé refuge au Tchad. Une trêve a été annoncée.

Khartoum, la capitale, et plusieurs autres villes du Soudan sont en proie à des combats acharnés. Ce mercredi 19 avril 2023, de violents affrontements entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont été signalés, non loin du palais présidentiel, à Khartoum. Selon certaines informations, il s’agissait des affrontements armés les plus violents, depuis le début des combats, samedi.

La violence des combats aurait d’ailleurs contraint les soldats soudanais à prendre la fuite. Selon le ministère tchadien de la Défense, quelque 320 militaires soudanais ont fui les combats pour regagner le Tchad. « 320 membres des Forces armées soudanaises, de la gendarmerie, de la police et de l’armée se sont livrés à nos forces de peur d’être tués par les Forces de soutien rapide », a précisé Daoud Yaya Ibrahim.

« Ils ont tous été désarmés et cantonnés », a poursuivi l’officiel, alors qu’il faisait face à la presse. Ce mercredi, les Forces de soutien rapide ont déclaré avoir accepté une trêve de 24 heures, à compter de ce soir. Les éléments dirigés par Mohamed Hamdane Daglo ont partagé l’espoir de voir l’armée respecter le même engagement. Mardi, les deux parties en conflit dans ce pays de millions d’habitants ont fâché à l’international.

L’attaque d’un convoi de la mission diplomatique américain a essuyé des tirs, selon le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Lundi, l’ambassadeur de l’Union Européenne au Soudan a été agressé à son domicile, comme l’avait annoncé Josep Borrelli. Outre des mises en garde de la diplomatie, américaine, l’ONU avait fait part de son inquiétude.