Des problèmes de bulletins perturbent la Présidentielle gabonaise

Ce samedi, les Gabonais se rendent dans les bureaux de vote pour les élections générales. Des problèmes de bulletins ont déjà été observés.

Ils s’étaient retirés, il y a plusieurs jours déjà, au profit de la candidature consensuelle d’Albert Ondo Ossa, désigné comme candidat de l’opposition par la plateforme Alternance 2023. Alexandre Barro Chambrier et Paulette Missambo, entre autres, bénéficient d’une base électorale solide. Et ça, le pouvoir l’a bien compris. Le Centre gabonais des élections (CGE), dirigé par un ancien ministre d’Ali Bongo, a attendu, le 25 août, soit la veille du scrutin, pour annoncer que les bulletins de cinq candidats s’étant retirés de la course pour soutenir Albert Ondo Ossa, devaient être retirés des bureaux de vote.

Absence du bulletin d’Albert Ondo Ossa

Conséquence : alors que, ce samedi matin, tôt, les Gabonais ont commencé à voter, ces fameux cinq bulletins étaient encore très présents dans la plupart des bureaux de vote. Selon nos informations, dans les bureaux de Paris, où votent les Gabonais de France, dans les bureaux de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime, à Sibang, un quartier de Libreville, ou encore à Akanda, dans la province de l’Estuaire, les 19 bulletins étaient encore proposés aux votants. Dans d’autres bureaux de vote, c’est le bulletin d’Albert Ondo Ossa qui maquaient.

Modification de la loi électorale

Dans ces derniers bureaux, votants et policiers attendaient généralement avant de débuter le scrutin. Sur les réseaux sociaux, la plateforme Alternance 2023 rappelle que « la présence du bulletin de vote de notre candidat consensuel, Pr. Albert Ondo Ossa, est obligatoire, nous disons bien obligatoire ». Le mouvement d’opposition demande que ses « représentants » et « les scrutateurs de l’opposition fassent respecter cette exigence de la loi ». Pour rappel, le pouvoir a modifié la loi électorale et imposé le « bulletin unique » qui interdit aux électeurs désirant voter aux Législatives, qui se tiennent également aujourd’hui, de donner leur voix, pour la Présidentielle, à Albert Ondo Ossa.