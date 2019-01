Des chats sauvages très rares découverts au Sahara Occidental

Une équipe de chercheurs a découvert une espèce de chats sauvages très rare, appelée Sand Cat, au Sahara Occidental. La découverte qui date d’avril 2017 a été partagée dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Les Sand Kittens ont été filmés par une équipe de chercheurs lors d’une expédition menée le 27 avril au Sahara marocain. La vidéo a été publiée sur Youtube par l’équipe, qui a déclaré que c’est «à notre connaissance, la première vidéo de petits de cette espèce à jamais enregistrée dans la nature» . Âgés de 6 à 8 semaines, les chatons appartiennent à l’espèce Felis margarita, le seul chat vivant dans de vrais déserts.

Découvrir plus d’information sur l’équipe Sand Cat Sahara et sur ces chats sauvages sur la page facebook de l’équipe.

Grégory Breton qui est à l’origine de cette vidéo est le directeur général de Panthera France, une ONG qui est la seule organisation au monde consacrée exclusivement à la conservation des 40 espèces de chats sauvages du monde et de leurs écosystèmes.

Utilisant l’expertise des meilleurs biologistes du monde, Panthera développe et met en œuvre des stratégies globales pour les grands chats les plus menacés: les tigres, les lions, les jaguars, les léopards des neiges, les guépards, les pumas et les léopards.

Représentant l’effort le plus complet de son genre, Panthera s’associe à des ONG locales et internationales, des institutions scientifiques, des communautés locales, des gouvernements du monde entier et des citoyens qui souhaitent contribuer à l’avenir des chats sauvages.

La vidéo des chatons de sable fait partie de la recherche en cours, dans laquelle l’équipe produit des documentaires sur les espèces carnivores locales, y compris le chat de sable, le fennec (Vulpes zerda), Fox Rüppel (Vulpes rueppell), les loups africains (Canis anthus) le chat sauvage rayé (Ictonyx lybica) et le chat sauvage africain (Felis Silvestris lybica).