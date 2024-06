Derniers jours pour postuler au prestigieux Prix BJKD : ne manquez pas votre chance !

Le Prix BJKD, créé par l’entrepreneure ivoirienne Bénédicte Janine Kacou Diagou, est une opportunité en or pour les jeunes entrepreneurs africains.

Ce concours, qui en est à sa 7ème édition, est ouvert aux candidats âgés de 18 à 40 ans, originaires de l’un des 16 pays participants, avec une entreprise en cours de développement et régulièrement immatriculée.

Une chance de développement

Ce prix prestigieux vise à récompenser les projets les plus innovants et prometteurs, en offrant aux lauréats un soutien financier et technique significatif. Jusqu’à présent, 34 entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement totalisant 274 000 000 F CFA, leur permettant d’agrandir leurs entreprises et de créer des emplois. Sylvère Kouakou, premier lauréat du Prix BJKD, est un exemple éloquent avec son entreprise Green Countries qui emploie plus de 500 personnes.

Des récompenses variées pour plusieurs catégories

Pour cette édition 2024, plusieurs prix seront décernés :

Grand Prix Janine Diagou : 25 000 000 FCFA (en espèces, formation et mentorat)

Prix Nsia : 10 000 000 FCFA

Prix de l’innovation technique et de la digitalisation : 5 000 000 FCFA

Prix de l’entrepreneuriat féminin : 5 000 000 FCFA

Prix de la meilleure performance : 3 000 000 FCFA

Ces récompenses permettent aux gagnants de renforcer leur capacité de production, de se développer davantage et de créer de nouveaux emplois. En 2023, Khadija Silué, avec son entreprise de production de sandales, Seko, avait remporté le Grand Prix BJKD, succédant ainsi à Zalika Barro de Lika Cosmétique. Qui sera le prochain à marquer l’histoire du Prix BJKD ?

Le temps presse : comment participer ?

Les inscriptions se clôturent le 31 juillet 2024. La finale de cette édition se tiendra le 21 septembre 2024, où les lauréats seront annoncés et célébrés. Pour participer, rendez-vous sur le site officiel du Prix BJKD et remplissez le formulaire d’inscription en ligne avant le 31 juillet 2024. Assurez-vous de remplir toutes les conditions requises et préparez votre dossier de candidature avec soin pour maximiser vos chances de succès.

La Fondation BJKD a pour ambition d’étendre ce concours à l’ensemble des 54 pays africains d’ici 2030, avec le soutien de partenaires locaux et internationaux. « L’appui aux jeunes entrepreneurs est du ressort de tous. L’objectif est de faire rayonner le savoir-faire de la jeunesse africaine au-delà des frontières africaines », souligne Aya Kakaha, directrice des projets à la Fondation BJKD.

Le Prix BJKD ne se contente pas de récompenser des entreprises prometteuses ; il s’efforce également de freiner l’immigration de masse en offrant des opportunités de développement local. En soutenant les jeunes talents, ce concours contribue à bâtir un avenir plus prospère pour toute l’Afrique.