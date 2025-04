Démocratie à l’africaine : copier-coller ou modèle à inventer ?

Depuis les indépendances, l’Afrique s’est mise à la page de la démocratie, adoptant les Constitutions, les élections, les partis politiques, les parlements… À première vue, tous les attributs sont là. Pourtant, quelque chose sonne faux. Car derrière les vitrines électorales bien décorées, la réalité est souvent plus sombre : autoritarisme déguisé, institutions instrumentalisées, citoyenneté réduite à un rituel quinquennal. Alors, posons la question frontalement : la démocratie à l’africaine est-elle un simple copier-coller des modèles occidentaux ? Et surtout, est-elle viable dans cette forme importée ?

Un héritage colonial mal digéré ?

Les Constitutions de nombreux pays africains sont des photocopies mal adaptées des modèles français, britanniques ou portugais. On y retrouve les institutions classiques – exécutif, législatif, judiciaire – mais leur fonctionnement réel trahit une logique étrangère aux sociétés qu’elles sont censées organiser. Le multipartisme, par exemple, a été introduit comme un gage de liberté politique. En réalité, il s’est souvent transformé en foire d’empoigne entre élites, loin des préoccupations populaires. Les élections, devenues des rituels sans substance, servent parfois plus à légitimer le pouvoir en place qu’à le remettre en question. Les peuples votent, oui, mais que votent-ils réellement ? Des promesses creuses ou l’illusion du changement ?

Le miroir brisé de la démocratie occidentale

À force de copier des modèles sans les adapter, l’Afrique se retrouve piégée dans une démocratie de façade. Les dérives sont nombreuses : présidents à vie déguisés en champions du développement, Constitutions taillées sur mesure, parlements transformés en caisses de résonance du pouvoir exécutif, justice inféodée au politique…Plus grave encore : l’absence d’une culture démocratique enracinée. Beaucoup de citoyens ne se sentent pas acteurs du système mais simples spectateurs d’un théâtre politique souvent grotesque. Le vote n’est pas perçu comme un droit mais comme un devoir sans impact réel. Résultat : abstention massive, désillusion généralisée, et parfois, des explosions sociales.

Créer un modèle démocratique africain

Face à cet échec du mimétisme, il devient urgent de repenser la démocratie en Afrique. Pas pour la rejeter, mais pour la refonder :la rendre vivante, locale, enracinée. Pourquoi ne pas puiser dans nos propres traditions politiques ? Les palabres africaines, les conseils de sages, les formes ancestrales de délibération collective, sont des bases sur lesquelles un modèle plus authentique pourrait s’ériger. Ces pratiques valorisent le consensus, l’écoute, la responsabilité collective. L’éducation politique est également cruciale. Une démocratie ne peut pas survivre si les citoyens n’en comprennent ni les règles ni les enjeux. Il faut donc enseigner, expliquer, débattre… dès l’école et dans les quartiers. Enfin, les institutions doivent être libérées du joug de l’exécutif. La séparation réelle des pouvoirs, le respect des contre-pouvoirs, la protection des médias et des ONG ne sont pas des luxes occidentaux, mais des conditions de survie pour toute démocratie.

Une génération pour tout changer

La démocratie n’est pas un logiciel qu’on installe. C’est un projet collectif qui se construit avec le temps, la sueur, les erreurs. L’Afrique ne doit pas se contenter d’imiter. Elle doit oser inventer. Notre génération, celle des jeunes Africains connectés, éduqués, critiques, a une mission historique : déconstruire les faux-semblants et bâtir un modèle démocratique fidèle à nos réalités, à nos valeurs et à nos ambitions. Parce qu’aucune nation ne se développe durablement sans un peuple libre, écouté et respecté.