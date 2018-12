Deme Agency : l’entreprenariat à l’honneur

« L’humain, notre source d’inspiration, notre cœur de préoccupation » , tel est le leitmotiv de Mohamadou Deme, fondateur et CEO de Deme Agency. Cette dernière, dont l’événement networking aura lieu le 1er juillet à Paris, a tenu à en révéler un avant-goût à travers un teaser bande-annonce.

Réunir des gens, créer des connexions en amont, est l’objectif de Deme Agency. Cette société a vu le jour en juillet 2015 et commercialise des prestations de services sur catalogue spécialisé, via une plateforme web interactive de communauté de membres.

Pour son premier événement, Deme Agency a vu les choses en grand en misant sur un thème incontournable : l’entreprenariat et l’emploi. Rien de mieux pour évoquer celui-ci que de faire appel à des personnalités issues du monde sportif, tels que Paoline Ekombi (médaillée d’argent à l’Euro de basket en 1993) ou encore Laurent Chambertin (ancien joueur et stratège de l’équipe de France de Volley Ball).

De jeunes entrepreneurs comme Moussa Camara de l’association les Déterminés, Hawa Dramé de l’association à but non lucratif Time2start et Farida Akadiri, CEO de FAP Parters, issus de parcours professionnels diversifiés, viendront également évoquer ces parcours et ainsi aiguiller les entrepreneurs de demain.

Pour réaliser ce teaser, ces personnalités se sont retrouvées le temps d’une après-midi dans un lieu cosy et authentique, niché dans le 17ème arrondissement de Paris, afin d’échanger sur leurs expériences avant le 1er juillet et pourquoi pas créer, déjà, des connexions.