« Def si code » de Jahman X-Press, le « Jerusalema » sénégalais (vidéos)

Le single « Def Si Code » de l’artiste Jahman X-Press est en train de battre des records sur YouTube, avec plus de 17 millions de vues. L’artiste qui est actuellement le plus en vue au Sénégal, cartonne et occupe le centre du Showbiz sénégalais. Hommes, femmes, jeunes et vieux consomment ses mélodies. Sans retenue.

Le single relate les relations entre homme et femme. Il y est cité tous genres de couple. Les machos en ont eu pour leur grade. De même, celles qui sont souvent dans des relations multiples à la fois ne sont pas ratées. Un single qui semble bien décrire certaines relations du reste complexes entre homme et femme. Au pays de la Teranga (hospitalité), ce single a valeur de la chanson planétaire « Jerusalema » du Sud-Africain Master KG.

Qui est Jahman X-Press ?

De son vrai nom Abdoulahad Thioune, Jahman X-Press a su très vite conquérir le cœur des mélomanes sénégalais avec sa douce voix. Il surfe sur la musique électronique, facilitée par le fait qu’il joue également de la guitare. Auteur-compositeur-interprète, il est surnommé monsieur refrain, du fait de la discographie de plusieurs de ses singles.

A l’actif du lead vocal du groupe X-PRESS de nombreuses collaborations avec beaucoup d’artistes sénégalais, comme le fils de Thione Ballago, Wally Seck notamment, le rappeur Fou Malade. Il a aussi un pied à l’étranger pour avoir collaboré avec Sexion d’Assaut, entre autres.

Jahman X-Press, c’est aussi le single Néna waaw (J’ai dit oui). Pour évoquer le choix porté sur une fille qu’il pense être l’amour de sa vie.

Les choix musicaux de Jahman X-Press ont fait l’unanimité au Sénégal. C’est le cas de « Sékougnou Bayaneté » (Il n’est pas question qu’on se quitte). Une chanson d’amour sur fond de chagrin. Une relation amère pour l’homme qui n’arrive pas à oublier sa compagne, malgré toutes les peines qu’elle lui inflige.

Dans « Wakh ma allo » (Dis-moi allo), c’est aussi une histoire de cœur. Avec un esprit gentleman, Jahman X-Press très galant, implore la fille de juste lui répondre au téléphone, après qu’il a tout tenté pour entrer en contact avec sa douce moitié. Au passage, Jahman X-Press aura essuyé l’arrogance de sa « belle-mère » après avoir tenté, en vain, de retrouver sa douce-moitié par le canal de ses copines qui lui ont signifié que sa chérie a changé de numéro de téléphone.

Jahman X-Press, amateur ou professionnel ? A vous de juger. S’il s’agit de son Sénégal natal, celu qui est originaire du Baol (région de Diourbel, à 135 KM de Dakar), il s’est bien installé dans les cœurs, surtout la gente féminine.