Décès, Suspect 95 en deuil

Une triste nouvelle vient, une fois de plus, de frapper le Showbiz ivoirien. En effet, le jeune artiste rappeur Suspect 95 qui se fait encore appeler « président du syndicat » a perdu récemment la femme de sa vie. Cette nouvelle funeste, l’artiste l’a partagée avec ses fans, le dimanche 13 décembre 2020.

Une épreuve difficile pour Suspect 95

Le jeune rappeur Emmanuel Ange Gui de son vrai nom, présent sur la Toile depuis quelques années avec des titres vus et écoutés par des millions d’Africains, vient de perdre sa compagne. Une triste nouvelle que l’artiste que l’on sait bouillonnant a annoncé sur son compte twitter, en ces propos : « Je viens de perdre ma femme ».

Cette terrifiante nouvelle est une épreuve difficile pour Suspect 95 : « Je ne le souhaite à personne », a-t-il écrit. En effet, à en croire l’artiste ivoirien, la défunte, très importante dans la vie du rappeur, est celle qui l’a encouragé à monter tout son business et qui l’a motivé à devenir l’homme qu’il est aujourd’hui : un artiste de renom dans l’univers musical africain.

Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivée à devenir ce que suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business , je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez moi à me recueillir pour le repos de son âme. — Suspect 95 (@suspect_95) December 13, 2020

Suspect 95 ne traverse pas seul cette lourde épreuve. Il bénéficie, en effet, du soutien de tout le Showbiz ivoirien, de ses milliers de fans, mais aussi de bon nombre de ses homologues régionaux qui ne cessent, depuis hier, de lui présenter leurs condoléances, à travers de nombreux messages publiés sur leurs pages Facebook respectives.

L’artiste béninois Fanicko a, par exemple, écrit sur sa page Facebook : « Mes condoléances. Que le tout puissant te fortifie frérot et t’aide à bien prendre soin de ta jolie petite princesse », avant d’ajouter : « Nous sommes tous avec toi ».

Mix Premier aussi, affecté par la nouvelle, n’a pas manqué de sacrifier à la tradition en présentant à son tour ses condoléances à Suspect 95 sur sa page Facebook : « Que Dieu te fortifie. »

Dans sa publication, le président du syndicat annonce son retrait temporaire des réseaux sociaux : « je serais OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme ».

Notons que jusqu’à présent, aucune précision n’a été donnée sur les causes de ce décès. En attendant, la rédaction présente ses sincères condoléances à Emmanuel Ange Gui, alias Suspect 95.