Décès : Sarra Messan en deuil

Une mauvaise nouvelle vient une fois de plus de s’abattre sur le showbiz ivoirien. La jeune Web humoriste ivoirienne Sarra Messan, connue pour ses vidéos qui ne cessent de faire rire ses internautes vient de perdre son compagnon dans la journée du 18 novembre 2020.

Une triste nouvelle pour tout le Showbiz

La web humoriste Sarra Evelyne Messan de son vrai nom, apparue sur la Toile en 2018 avec des vidéos pour le moins divertissantes et hilarantes publiées sur YouTube et sur les réseaux sociaux, vient d’être attristée. Elle vient, en effet, de perdre en cette journée du 18 novembre 2020, son époux. Elle a annoncé la nouvelle sur sa page officielle Facebook.

“Mon AMOUR pour moi, tu n’es pas mort, tu dors bb tu te reposes je t’aime et je t’aimerai toujours mon roi”, a-t- elle écrit.

Les internautes qui attendaient la blague humour de la journée sont surpris et attristés par cette mauvaise nouvelle. Mais jusqu’à cet instant, personne ne sait véritablement les causes à l’origine de cette subite disparition.

Une épreuve difficile à traverser seule

Sarra, abattue et le cœur déchiré par cette triste nouvelle, peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses collègues et de ses milliers d’internautes à travers les nombreux messages de compassion qui lui sont adressés depuis que la nouvelle s’est répandue sur le Web.

Eunice Zunon, très affectée par la nouvelle, n’a pas tardé à présenter ses sincères condoléances à Sarra. Elle s’exprime en ces termes :

”Mes sincères condoléances à ma jeune sœur Sarah Messan qui vient de perdre son mari 🙏 Je ne souhaite à personne et même pas à mon pire ennemie cette situation. Que Dieu te fortifie Sarah 💪 RIP “

De même Le Reverend Général Makosso, aussi attristé par la nouvelle, n’a ménagé aucun effort à présenter ses condoléances à la jeune humoriste en se prononçant en ses termes.

« MON COEUR EST DÉTRUIT EN CE JOUR EN APPRENANT CE QUI VIENT D’ARRIVER LA PERTE DE TON ÉPOUX MA FILLE SARRA MESSAN. CETTE ANNÉE 2020 EST POUR MOI LA PIRE ANNÉE DE MA VIE. PERTE DE MON EPOUSE MON AMOUR TATIANAPERTE DE MON PÈRE SPIRITUEL ARCHEVEQUE KASSI D’AZITO ET LA OÙ JE ME DISAIS FINISSONS VITE CETTE ANNÉE MA PREMIÈRE FILLE DES RESEAUX SOCIAUX, MA PREMIÈRE CONFIDENTE PERD SON MARI, MON BEAU. SEIGNEUR PARDON CONSOLE TA FILLE CAR C’EST LA PIRE DES ÉPREUVES AU MONDE. JE T’AIME MA FILLE ET QUE DIEU T’APPORTE LA PAIX. TON PÈRE CAMILLE MAKOSSO LE GÉNÉRAL.”

La rédaction se joint à la voix des internautes pour présenter à Sarra Messan ses sincères condoléances.