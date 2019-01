Décès d’Ousmane Sow

L’artiste sénégalais Ousmane Sow est décédé à Dakar le jeudi 1er décembre 2016. Artiste à nul autre pareil, Ousmane Sow est un des sculpteurs africains les plus connus sur la scène internationale. Son exposition sur « le Pont des arts » à Paris avait enregistré en 1999 pas moins de 3 millions de visiteurs.

Premier artiste africain à être entré à l’Académie des Beaux-Arts de Paris en 2013, Ousmane Sow a ouvert les yeux du monde sur la réalité de l’art africain contemporain.

« Avec ses sculptures, plus grandes que nature et hors du temps, Ousmane Sow a magnifié et immortalisé les figures puissantes d’hommes, de femmes et d’enfants de l’Afrique, son continent, et d’ailleurs. Artiste, lui-même d’immense stature sur la scène internationale, dont on salue le geste et l’esprit libres, Ousmane Sow demeurera une figure emblématique, l’humaniste de la sculpture contemporaine», a déclaré Michaëlle Jean. La Secrétaire générale exprime, au nom de la Francophonie et en son nom personnel, ses très sincères condoléances à la famille, aux proches, au peuple sénégalais et à la communauté artistique partout en deuil.

Retrouver toutes les informations sur le site personnel d’Ousmane Sow dont voici un extrait : « Paris, 7 rue des Grands Augustins, octobre 2005. Une cinquantaine d’amis attendent sous les poutres de l’illustre Atelier Picasso – ce lieu mythique qui vit Balzac écrire « Le Chef d’oeuvre inconnu », Picasso peindre « Guernica » et Jean-Louis Barrault fonder une compagnie de théâtre… Il y a là deux anciennes ministres, un chef d’orchestre, une diva, des musiciens parmi lesquels un violoniste virtuose, une dizaine de stars du cinéma ou de la chanson, quelques enfants. Et ceux qui ne sont pas encore connus le seront bientôt, n’en doutons pas : cela fait beaucoup de talent au mètre carré. Le silence se fait lorsque la figure imposante d’Ousmane Sow apparaît au sommet du petit escalier. Joyeux anniversaire ! S’il est surpris – le Maître a exprimé le voeu de fêter ses soixante-dix ans en famille -, il n’en laisse rien paraître. Il faut dire que sa « famille », une famille d’élection, s’est notoirement élargie ces dernières années. Dakar, Paris, Tokyo, Rabat, Ottawa, New York…. La fête s’achèvera en toute simplicité sur les bancs du Pont des Arts, autre lieu mythique sur lequel Ousmane Sow a présenté quelques années plus tôt sa vision de l’Afrique et de la bataille de Little Big Horn. »