Décès d’Alban Liechti : Tebboune rend hommage au premier soldat français à avoir dit non à la guerre d’Algérie

Alban Liechti, décédé à l’âge de 89 ans, incarne une figure emblématique de la résistance à la guerre d’Algérie, un conflit qui continue de marquer la mémoire collective des deux rives de la Méditerranée. Alors que la France n’a pas officiellement salué sa mémoire, l’Algérie, à travers son président Abdelmadjid Tebboune, lui a rendu un hommage vibrant, reconnaissant en lui un ami fidèle de la Révolution algérienne et un symbole international de la lutte contre l’injustice coloniale.

L’hommage de l’Algérie à un « grand militant »

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa profonde tristesse dans un message de condoléances adressé à la famille d’Alban Liechti. Tebboune a souligné l’importance de l’engagement de ce dernier en faveur du peuple algérien, refusant de participer à la répression coloniale imposée par l’armée française. Dans son message, le président algérien a déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle de la disparition du militant politique français, Alban Liechti, l’un des grands amis de la Révolution algérienne qui a refusé de porter les armes contre le peuple algérien après sa mobilisation par l’armée coloniale française. »

En rappelant l’importance de l’acte de résistance de Liechti, Abdelmadjid Tebboune a mis en lumière le courage dont il a fait preuve à une époque où la répression coloniale était implacable. Son acte de refus, suivi de son emprisonnement pendant quatre ans, a marqué l’histoire et fait de lui un modèle pour les générations qui suivront, aussi bien en France qu’en Algérie. Le président Tebboune a poursuivi son hommage en soulignant que, avec la disparition de Liechti, l’Algérie perd « l’un des amis de la Révolution algérienne, un grand militant parmi les hommes libres du monde ».

Un engagement qui transcende

Alban Liechti, en refusant de participer à la guerre d’Algérie, a ouvert la voie à d’autres personnalités engagées contre cette guerre, comme Hervé Bourges, alors rédacteur en chef de Témoignage Chrétien, qui s’est également illustré dans la dénonciation de la répression coloniale. Leur lutte commune a contribué à nourrir un mouvement croissant d’opposition en France, qui a progressivement fait évoluer les consciences sur l’injustice de cette guerre.

Ce geste, bien que lourd de conséquences personnelles, a fait de Liechti une figure incontournable du mouvement de résistance à la guerre coloniale. Si la France officielle reste silencieuse sur sa disparition, l’Algérie, en revanche, n’a pas manqué de reconnaître la valeur de son engagement. Tebboune a exprimé sa gratitude envers Liechti en des termes empreints de reconnaissance et d’émotion, affirmant : « Avec sa disparition, l’Algérie perd en lui un grand militant parmi les hommes libres du monde ».

Une absence de reconnaissance en France

En dépit de son parcours exceptionnel et de son rôle clé dans le mouvement de résistance à la guerre d’Algérie, la France n’a pas, jusqu’à présent, rendu hommage à Alban Liechti. Ce silence contraste fortement avec l’hommage appuyé de l’Algérie. Le parcours de Liechti a pourtant influencé nombre de réfractaires et de mouvements pacifistes en France, posant les bases d’une remise en question de l’implication française dans la guerre d’Algérie. Mais le contexte mémoriel franco-algérien et l’absence de volonté d’Emmanuel Macron d’avancer sur ces questions, peuvent expliquer en partie ce manque de reconnaissance officielle de la part de l’État français.

En conclusion, Alban Liechti laisse derrière lui un héritage politique et moral inestimable. Son exemple, et l’hommage que lui a rendu l’Algérie, rappellent que la lutte pour la liberté et la justice ne connaît pas de frontières. Ainsi, bien qu’Alban Liechti soit aujourd’hui une figure peu reconnue dans son pays natal, son nom restera gravé dans l’histoire comme celui d’un homme courageux et inébranlable dans sa quête pour l’indépendance et la justice.