Le Ghana et la Côte d’ivoire ont signé un accord pour une collaboration plus étroite dans les domaines de la production et du marketing du cacao afin de lutter contre la chute brutale des cours qui affecte l’économie des deux premiers producteurs mondiaux.

L’Accord d’Accra, signé à la fin de la deuxième réunion de coopération technique entre le Ghana et la Côte d’ivoire, principaux producteurs de cacao mondial prévoit que les deux voisins, vont s’attaquer ensemble à de nombreux défis qui nuisent à leur économie de cacao, en particulier pour mieux coordonner leur stratégie afin de peser sur la tarification sur le marché mondial. «Les deux pays ont convenu d’établir une nouvelle institution avec le Ghana et la Côte d’Ivoire en tant que noyau. Cette institution devrait attirer de nouveaux membres au fur et à mesure de sa croissance »

Cet accord a été signé par le Directeur Général du Ghana Cocoa Board (COCOBOD) Joseph Boahen Aidoo et le Directeur général du Conseil de la Côte d’Ivoire du Café et du Cacao. D’autres sujets liées à la production de cacao ont été évoqués par les deux pays, en particulier,les questions sociales et culturelles et le travail des enfants.

Les deux pays africains représentent près de 60% de la production mondiale de cacao. Pour eux il était essentiel de trouver une solution durable aux prix du cacao qui est aujourd’hui fixé à l’international, en raison de l’impact négatif de la récente baisse du prix mondial du cacao sur les économies des deux pays.

