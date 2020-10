De cœur à cœur (s) : un témoignage touchant et sincère sur la spiritualité

L’auteure raconte ici son parcours : éprise de religion dans son adolescence, elle s’en détourne à la fac. Elle va connaître les chagrins d’amour et les aléas de la vie. Elle va trouver dans la religion une manière de trouver l’Amour et la paix intérieure.

Dans ce témoignage de foi, Laure Langama raconte son parcours en toute transparence. Elle évoque les bons et les mauvais moments qui l’ont amené sur le chemin de Dieu et du bonheur.

L’AUTEURE – Laure Langama Née au Gabon, est aujourd’hui la mère de deux garçons. Elle est accompagnatrice de bien-être de vie chrétienne. Son amour pour Dieu la guide pour une vie épanouie.

EXTRAIT : La Bible nous dit qu’un homme nommé Jésus Christ de Nazareth est mort crucifié pour nous : pour toi, pour moi.

Je suis venue parler de relation et non de religion.

De la relation qui s’est tissée avec cet être merveilleux dont j’ai moi-même un jour entendu parler.

De la relation avec un être qui s’est révélé à moi d’une manière inopinée. De la relation avec un être qui m’a donné, montré et manifesté un amour incommensurable.

