Davido et sa fiancée Chioma se retrouvent en amoureux

En véritable amoureux, la star de la musique, Davido, et sa fiancée, Chioma, ont fait vibrer les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux ont été vus en parfaite complicité. Cela arrive quelques mois après que les fans, sur les médias sociaux, ont évoqué que leur relation traversait des moments difficiles, du fait que Davido aurait eu un enfant avec une autre femme.

Le meilleur chanteur nigérian, David Adeleke alias Davido et sa dulcinée, Chioma Avril, ont récemment été aperçus en train de passer un bon moment ensemble dans un restaurant. La petite amie Chioma, s’est rendue sur les réseaux sociaux via sa page Instagram, pour séduire les fans avec des photos d’elle-même et son homme, Davido.

Sur les photos, le couple était entouré d’amis et de proches associés. Chioma était vêtue d’une robe tube rose bébé à franges et Davido portait un haut Fendi noir et blanc avec une casquette noire. Le couple est évidemment en parfaite harmonie, vit un bonheur, contrairement à ce qui a été récemment avancé, notamment avec Davido qui a récemment annoncé qu’il aurait accueilli un petit garçon avec une autre femme, qui serait une maquilleuse basée au Royaume-Uni, répondant au nom de Larisa Yasmin Lorenco

La nouvelle a semblé ébranler de nombreux Nigérians, car elle a provoqué un certain buzz sur les réseaux sociaux, les gens partageant leurs réactions. De nombreux Nigérians ont semblé surpris par la nouvelle, puisque le chanteur Davido a une fiancée nommée Chioma, qu’il avait présentée au monde comme l’amour de sa vie.

Le couple de célébrités n’a pas reconnu ou nié le rapport. Davido a cependant maintenu un profil bas sur les réseaux sociaux et a même refusé de suivre toutes les personnes qu’il avait l’habitude de suivre dans le monde virtuel, pendant sa longue pause.