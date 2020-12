Davido en deuil : son garde du corps personnel est décédé

Le mardi 8 décembre, le chanteur nigérian Davido a perdu un proche pas comme les autres : son garde du corps personnel, Ogbeide Tijani Olamilekan, plus connu sous le nom de TeeJay. Celui-ci a rendu l’âme des suites d’une longue maladie. Son passage de vie à trépas n’a d’ailleurs pas laissé de marbre son employeur, Davido.

Davido, secoué par la perte de TeeJay !

La star nigériane Davido est, depuis hier, très attristée. D’après les informations dont nous disposons, si le chanteur souffre beaucoup de la mort de son garde du corps personnel, c’est parce que ce dernier était bien plus à ses yeux. En effet, TeeJay était pour Davido un sincère ami. Son départ a donc laissé un vide dans le cœur du conjoint de Chioma.

Ogbeide Tijani Olamilekan, alias TeeJay, s’en est allé dans la matinée du 8 décembre 2020, à l’âge de 36 ans. La maladie a finalement eu raison de lui. En effet, TeeJay avait, depuis un bon moment, des problèmes de santé. Sa détermination et son désir ardent de vivre lui ont justement permis de s’accrocher à la vie pendant ces derniers mois. On retiendra qu’il s’est battu jusqu’au bout. En tant que mari et père de famille, il laisse derrière lui une femme et des enfants très abattus.

Il faut dire que l’annonce de la mort de TeeJay a plongé dans le deuil tout le Showbiz nigérian. En effet, plusieurs artistes nigérians ont été touchés par le décès de l’homme. A l’instar de la star de la musique nigériane Davido, ces derniers n’ont pas hésité à lui rendre hommage à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Pour info, TeeJay a travaillé avec Davido pendant une longue période. Ses proches se rappellent encore de ce combat sanglant survenu dans un célèbre Night-Club de Lagos, dans lequel il était impliqué en 2013. A l’époque, cette histoire avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. A un moment donné, l’équipe de communication de la célébrité nigériane, Davido, a même dû monter au créneau en publiant un communiqué dans lequel elle raconte ce qui s’est réellement passé dans l’intention de faire taire les fausses rumeurs. La belle preuve que le chanteur et son équipe en ont vécu bien des choses avec TeeJay.