Dans « Poussière de rêves », Mamadou Lamarane BARRY livre un recueil de poèmes justes et vibrants sur les conflits qui ravagent notre monde, en particulier l’Afrique.

Un recueil de poèmes justes et vibrants sur les conflits qui ravagent notre monde, en particulier l’Afrique !

Quand la guerre fait rage, que les femmes meurent et que les enfants pleurent, où sont les rires et l’espoir ? Quand l’actualité n’est que chagrin et cris, où sont la joie ou l’amour ? Dans ce monde décevant et gris, dans cette humanité ternie, où sont les rêves ? Les rêves ne sont que poussière. Et pourtant, de leur magie dorée, ils enchantent notre vie et adoucissent, un peu, les affres de la cruelle réalité.

D’un style vibrant d’émotions, Mamadou Lamarane Barry dépeint, sincère et vrai, l’envers d’un monde dont il serait grand temps d’échanger les conflits contre un peu de poésie.

L’AUTEUR – Mamadou Lamarane Barry

Mamadou Lamarane Barry est né le 21 avril 1988 en Côte d’Ivoire. Après des études de droit à l’université d’Abidjan, il migre au Liberia pour échapper à la crise post-électorale que la Côte d’Ivoire a connue. Depuis, il travaille dans le commerce comme entrepreneur. Poussière de rêves est sa première publication.

EXTRAIT

Toi ! Enfant de Kibera,

Qui ne vis que d’amour maternel ;

Qui regardes, rêveur, les gratte-ciel ;

Toi que State House ignore,

Toi ! La proie des pseudo-humanitaires,

Né à l’aune d’une mauvaise aurore ;

Et si tu n’étais qu’une victime collatérale ?

