Dans les communautés africaines, il n’y a pas de Covid-19 pour une religion particulière

En s’appuyant sur les enseignements tirés de la construction de communautés religieuses compétentes en matière de santé et de la réponse à la maladie à VIH, les dirigeants d’églises africaines font de leur mieux pour aider leurs communautés à faire face au nouveau Coronavirus.

Ils s’appuient, en partie, sur des guides pratiques et des réflexions favorables à la communauté élaborés par le Programme œcuménique d’initiatives et de plaidoyer œcuméniques du Conseil œcuménique des Eglises (COE).

En Afrique Australe, la réponse à Covid-19 est chargée de pénuries de nourriture et d’eau potable

Premièrement, il y a le défi logistique de l’accès à la nourriture pour beaucoup dans des contextes densément peuplés. Cela arrive à un moment où il y a eu des pénuries; le verrouillage a aggravé une mauvaise situation », a déclaré le professeur Ezra Chitando. Il est coordinateur régional pour l’Afrique Australe du programme œcuménique du plaidoyer et des initiatives œcuméniques du COE.

« Bien que l’accent soit mis sur le lavage des mains, il est difficile d’accéder à l’eau potable pour de nombreux ménages dans les zones urbaines », a-t-il déclaré.

Chitando voit également une inquiétude générale concernant l’avenir dans des domaines tels que l’emploi, la sécurité et la santé. « L’absence de sécurité sociale a rendu plus de personnes vulnérables », a-t-il déclaré. « Il y a la réalité de la violence basée sur le genre dans certains ménages ».

Traverser les lignes de foi pour aider tous

Le rôle du COE, qui consiste à fournir des informations utiles au-delà des confessions religieuses, s’est révélé vital dans la réponse à Covid-19, a observé Chitando.

« Il existe un certain nombre de motivations pour développer des ressources au niveau interreligieux », a-t-il déclaré. « Premièrement, c’est la théologie : différentes confessions servent le même peuple de Dieu. Deuxièmement, la pratique : la plupart des défis sont partagés, donc le même message commun suffit souvent. Troisièmement, c’est l’aspect économique : éviter les doubles emplois se traduit par une utilisation plus efficace des ressources. »

Chitando pense que ce que Gideon Byamugisha a dit au sujet du VIH reste vrai pour Covid-19: « Il n’y a pas de Covid-19 pour une religion particulière. C’est pour nous tous ». Byamugisha a été le premier chef religieux connu à déclarer qu’il était séropositif.

À Harare, au Zimbabwe, Chitando s’est entretenue avec une femme pasteur dans une banlieue densément peuplée, qui a déclaré qu’elle utilisait souvent les informations de la campagne des jeudis en noir du COE pour un monde sans viol ni violence.

« Les informations sur la nécessité pour les chefs religieux d’être en état d’alerte élevée pour les violences basées sur le genre l’ont équipée pour sensibiliser et autonomiser les couples dans ses congrégations », a déclaré Chitando.

C’est également le cas au Kenya et en Ouganda, a indiqué la révérende Pauline Njiru, coordinatrice régionale pour l’Afrique de l’Est du programme des initiatives et du plaidoyer œcuménique sur le VIH et le sida du COE.

« En raison de l’isolement, la violence sexuelle et sexiste est en augmentation et elle est également aggravée par les couvre-feux, du crépuscule à l’aube, au Kenya et en Ouganda, car pendant les heures de couvre-feu, les personnes violées peuvent ne pas avoir du tout accès à l’aide », a-t-elle déclaré.

Mettre fin à la stigmatisation avant qu’elle ne commence

Pourtant, au Kenya, Njiru voit chaque jour ce qu’elle décrit comme des « actes de miséricorde » de la part de personnes vivant leur foi. Juste avant l’impact du Covid-19 dans la région, le Kenya a subi des invasions d’insectes destructeurs des cultures, puis de fortes pluies qui ont provoqué de graves inondations.

« Ces séquences d’événements ont choqué les gens », a-t-elle déclaré. « De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance en raison du verrouillage partiel; dans certains cas, le gouvernement donne aux communautés vulnérables de la nourriture en nature ou par le biais de transferts d’argent mobile ».

Les églises appellent leurs membres à subvenir aux besoins des personnes les plus vulnérables

« Grâce aux mécanismes de l’église en Ouganda, notre représentant du groupe de référence international a joué un rôle déterminant dans la coordination du diocèse de Namirembe Mothers Union, et ils ont fait le tour du diocèse en distribuant de la nourriture en nature aux personnes vulnérables », a déclaré Njiru, pourtant «la plupart des membres du clergé et des églises ont perdu leur allocation depuis leur don à l’église a considérablement diminué. »

« Et la plupart des gens ne peuvent pas observer les mesures de verrouillage et de sécurité car ils vivent de la main à la bouche », a ajouté Njiru.

« Dans certaines régions, il n’y a pas d’eau et les gens achètent auprès des vendeurs, ce qui est assez cher, ils peuvent donc considérer le lavage à l’eau courante comme un gaspillage. Les femmes continuent de souffrir davantage car ce sont principalement elles qui mettent la nourriture sur la table ».

Appliquer les leçons apprises

Les Églises peuvent également utiliser des documents élaborés par le COE et axés à l’origine sur le VIH pour mettre fin à la stigmatisation liée à Covid-19. « La stigmatisation s’installe lentement et a été rencontrée chez des membres des communautés qui ont été mis en quarantaine et libérés, ceux qui ont été malades de Covid-19 et se sont rétablis, et ceux dont les proches sont décédés de la maladie », a déclaré Njiru.

« Les gens des comtés déclarés les plus à risque sont également confrontés à la stigmatisation. Le gouvernement, ainsi que les églises, font de leur mieux pour informer les gens qu’ils n’ont pas besoin de stigmatiser les autres.

« Certaines personnes associent Covid-19 au péché, en particulier les relations homosexuelles qui sont considérées comme un tabou dans la plupart des régions d’Afrique – d’où la maladie est considérée comme une punition de Dieu », a déclaré Njiru. « Lorsque la maladie est liée au péché de cette manière – comme nous l’avons appris avec les interventions contre le VIH – les gens commencent à utiliser les mauvaises mesures pour atténuer la maladie. Il faut continuer d’exhorter les communautés confessionnelles à appliquer la foi mais aussi à adhérer fidèlement aux directives de santé publique ».

Au niveau local, les gens font preuve de compassion et d’unité, a déclaré Njiru, et c’est ce qui lui donne de l’espoir.

« Trois femmes se sont réunies pour cuisiner pour les policiers qui gardent une barrière de zone de verrouillage qui empêchait les gens de traverser entre les zones moins touchées et Nairobi », a-t-elle déclaré. « Les femmes ont vu que le barrage routier se trouvait dans un endroit isolé, où il n’y a même pas de cantine. Chaque jour – depuis leurs économies personnelles – depuis deux semaines, les femmes fournissent de la nourriture et de l’eau potable aux officiers. Les femmes disent qu’elles continueront jusqu’à la fin du verrouillage. Pour moi, c’était profond – une petite action avec un grand impact! Il y a toutes sortes d’actes de miséricorde et les gens vivent leur foi pratiquement de différentes manières. «

Distribué par APO Group au nom du Conseil œcuménique des Églises (COE).